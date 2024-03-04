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【全國兩會】全國政協會議開幕　張曉明主席台就坐

政治 16:34 2024/03/04

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張曉明（綠圈中人）在主席台就坐。（林曉君攝）

全國政協十四屆二次會議今日下午在北京人民大會堂開幕，日前被免去全國政協副秘書長職務的張曉明在主席台就坐，他目前仍是全國政協常委。

張曉明（右）在主席台就坐。（林曉君攝）

曾主管港澳事務的前港澳辦主任張曉明，在香港反修例風波後，2022年調任全國政協副秘書長。早前央視新聞聯播報道，全國政協常委會會議在北京閉幕，會議通過關於免去張曉明全國政協副秘書長職務的決定，報道以同志稱呼他。

1963出生的張曉明，如今60歲，中國人民大學法學院刑法專業畢業，是法學碩士。1986年7月進入國務院港澳事務辦公室工作，長期擔任原港澳辦主任廖暉的秘書。2012年12月18日，張曉明來港，出任中聯辦主任；至2017年9月22日，他接替王光亞出任國務院港澳事務辦公室主任。

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香港2019年反修例風波後，中央主管港澳系統大改組，2020年2月，中央港澳工作協調小組升格為領導小組，由夏寶龍領導，並出任國務院港澳事務辦公室主任，張曉明改任副主任，分管日常工作；2022年6月22日，張曉明調離港澳糸統，出任全國政協副秘書長（正部長級），也是全國政協常委由於香港國安法，2020年8月，張曉明與另外10名內地和香港官員，包括時任特首林鄭月娥等，同被美國制裁。

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責任編輯：區綽彥

人大政協兩會 中國 中聯辦 國務院港澳事務辦公室 張曉明 政治

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