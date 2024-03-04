  • 21°C
香港時間 : 2024304日 (週一) 19:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

羅毓儀宣布與男友和平分手　Yuki叫粉絲別憂心：再見亦是朋友

娛樂 17:04 2024/03/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

羅毓儀（Yuki）與男友Mike（咪咪）分手。

現年27歲的羅毓儀（Yuki）與男友Mike（暱稱咪咪）分手！擁有一副童顏可愛樣的羅毓儀在2019年加入TVB，在2022年於《下流上車族》演車蔓蔓人氣急升。

其實除在大台拍劇外，Yuki還與Mike以情侶檔方式經營YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」，所以在未在TVB劇有較重要角色演出前，Yuki於網絡界早有點名氣。

Yuki與Mike交往近5年，二人不時齊上陣拍片外，他們並有共同嗜好，他們都是日本動漫愛好耆，同在動漫節中扮成動漫角色現身。此外，二人還組業餘樂隊MochiIce，Yuki任結他手，Mike則為鼓手，不時齊上陣演出，十分甜蜜。

羅密歐與祝英台丨羅毓儀被灌醉騷可愛表情包　鄭子誠奸角歸位一定有陰謀

點擊圖片放大
+8
+7

再見亦是朋友

雖然，男方曾被網民指「襯唔起」女神，而Yuki就曾公開大派「定心丸」，當時更冧爆大讚男友「超級靚仔有型有才華又可愛」。

無奈此情再，Yuki在今日（3月4日）於個人IG以限時動態方式用黑底白字方式表示已經在幾個月前已經與Mike分手，並向網民解釋：「因為我地（哋）都需要時間沉澱所以冇第一時間通知大家」

不過她向粉絲表示不用擔心，因為二人是和平分手，並稱：「再見亦是朋友 樂隊亦會繼續營運」至於他們合營的YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」，她表示會改名。

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
娛圈孝順仔丨林子善感激TVB知遇之恩　計劃為父母置業：呢世都還唔晒

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
19:01 2023/10/18
【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
【下流上車族】郭柏妍羅毓儀化身女僕齊賣萌　「A0女神」愈戰愈勇有望上位【多圖】
12:29 2022/10/26
【下流上車族】郭柏妍羅毓儀化身女僕齊賣萌　「A0女神」愈戰愈勇有望上位【多圖】
【上位小花】盤點TVB五大96後受力捧小花　劉穎鏇+郭柏妍+羅毓儀+游嘉欣+陳嘉慧爭上位【多圖】
13:36 2022/10/31
【上位小花】盤點TVB五大96後受力捧小花　劉穎鏇+郭柏妍+羅毓儀+游嘉欣+陳嘉慧爭上位【多圖】
【下流上車族】蔓蔓為車總挽回尊嚴　羅毓儀勁有觀眾緣成上位小花
10:07 2022/11/02
【下流上車族】蔓蔓為車總挽回尊嚴　羅毓儀勁有觀眾緣成上位小花

你可能感興趣

【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
19:01 2023/10/18
【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
【下流上車族】郭柏妍羅毓儀化身女僕齊賣萌　「A0女神」愈戰愈勇有望上位【多圖】
12:29 2022/10/26
【下流上車族】郭柏妍羅毓儀化身女僕齊賣萌　「A0女神」愈戰愈勇有望上位【多圖】
【上位小花】盤點TVB五大96後受力捧小花　劉穎鏇+郭柏妍+羅毓儀+游嘉欣+陳嘉慧爭上位【多圖】
13:36 2022/10/31
【上位小花】盤點TVB五大96後受力捧小花　劉穎鏇+郭柏妍+羅毓儀+游嘉欣+陳嘉慧爭上位【多圖】
羅毓儀 娛樂人物職業 演員 歌手 YouTuber YouTube 電視劇 KOL