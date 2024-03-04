羅毓儀宣布與男友和平分手　Yuki叫粉絲別憂心：再見亦是朋友

▲ 羅毓儀（Yuki）與男友Mike（咪咪）分手。

現年27歲的羅毓儀（Yuki）與男友Mike（暱稱咪咪）分手！擁有一副童顏可愛樣的羅毓儀在2019年加入TVB，在2022年於《下流上車族》演車蔓蔓人氣急升。

其實除在大台拍劇外，Yuki還與Mike以情侶檔方式經營YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」，所以在未在TVB劇有較重要角色演出前，Yuki於網絡界早有點名氣。

Yuki與Mike交往近5年，二人不時齊上陣拍片外，他們並有共同嗜好，他們都是日本動漫愛好耆，同在動漫節中扮成動漫角色現身。此外，二人還組業餘樂隊MochiIce，Yuki任結他手，Mike則為鼓手，不時齊上陣演出，十分甜蜜。

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再見亦是朋友

雖然，男方曾被網民指「襯唔起」女神，而Yuki就曾公開大派「定心丸」，當時更冧爆大讚男友「超級靚仔有型有才華又可愛」。

無奈此情再，Yuki在今日（3月4日）於個人IG以限時動態方式用黑底白字方式表示已經在幾個月前已經與Mike分手，並向網民解釋：「因為我地（哋）都需要時間沉澱所以冇第一時間通知大家」

不過她向粉絲表示不用擔心，因為二人是和平分手，並稱：「再見亦是朋友 樂隊亦會繼續營運」至於他們合營的YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」，她表示會改名。

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