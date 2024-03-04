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免費派雪糕｜文體旅局宣傳「藝術三月」活動　一連4個周六免費派雪糕

親子好去處 16:57 2024/03/04

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為迎接藝術三月活動，文化體育及旅遊局宣佈一連4個周六免費派雪糕。（陳靜儀攝）

【免費派雪糕/藝術三月】為推動香港文化藝術發展，政府早前宣佈舉行「藝術三月」活動，多項藝術展和電影節將於本月陸續登場。文化體育及旅遊局亦在社交平台表示，由3月9日起一連四個星期六將於各區派發免費雪糕，以迎接「藝術三月」活動。

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄日前於社交平台表示，以「藝術三月」為主題的雪糕車將於本月9日、16日、23日及30日，連續四個星期六，在香港各區免費派雪糕。當局亦會在3月不同時間，安排免費乘搭電車和天星小輪。

本月「藝術三月」有十多項活動，包括藝術節、影視影視娛樂博覽、亞洲電影大獎、ComplexCon香港2024、巴塞爾藝術展及香港國際電影節等。「藝術三月」雪糕車詳情可到文化體育及旅遊局的社交平台和官方網頁查看。

更多「藝術三月」活動請看下一頁

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責任編輯：王明芳

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