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【觀音借庫2024】本周三觀音開庫　即睇龍年各區廟宇預約代客借庫詳情

社會 16:33 2024/03/04

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3月6日（正月廿六）為一年一度觀音開庫的日子。（資料圖片）

3月6日（正月廿六）為一年一度觀音開庫的日子，今年除了可以親身到廟宇借庫外，華人廟宇委員會部份廟宇亦提供預約代客借庫。成功預約者可於觀音開庫後（即3月7日起）到相關廟宇領取借庫物品，詳情可與個別廟宇查詢。

廟宇名稱預約代客借庫電話（只接受whatsapp）可供預約日期
紅磡觀音廟9574 2278由即日起至2024年3月4日下午4時正
香港仔天后古廟5435 3259
深水埗三太子及北帝廟9260 9163
茶果嶺天后廟5626 2792
土瓜灣天后古廟9105 4128
灣仔玉虛宮（北帝廟）9701 4067

「觀音開庫」可以追溯至明末清初時，當時廣東南面的民眾會在正月廿六日舉辦「生菜會」，寓意生生猛猛、有財氣，碰巧正月廿六日是白衣觀音誕，所以在「生菜會」時，民眾亦會拜觀音祈求健康財運，自此演變成「觀音借庫」。亦因如此，觀音借庫實則除了借財富，亦可以借健康、人緣、學業及智慧。

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借庫物品一般包括觀音衣寶香燭、庫銀利市及其他物品。借庫金額一般由3,000萬至10億元不等，但並非金額越大即財運越好，這亦可代表觀音所借出的力量和運氣，而善信亦須謹記「有借有還」，農曆12月還庫酬謝神恩。

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記者：黃穎津

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