男士健康｜男人35歲後必食　營養師推介6大飲食改善性功能

▲ 男人35歲後必食，營養師推介6大飲食，可養精改善性功能。

【男士健康/精子/性功能/不舉】近年越來越多年輕男性在床上面臨「抬不起頭」的困擾，台灣有營養師則指出，男性過了35歲有6大營養素必吃，能夠「重振雄風」的同時還可以提升精子的素質。

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台灣營養師高敏敏上周六（2日）在Facebook個人專頁發文表示，「男人千萬不要只剩一張嘴」！男性若長期「突然無力」可能會影響夫妻生活，而這一狀況不僅發生在中年男性身上，近年亦越來越多年輕男性面臨同樣的困擾。

她又分享，男人35歲後需要注意的6大營養素，「補好補滿，晚上不再垂頭喪氣」。

6大營養素

1. 茄紅素：車厘茄、番茄、西瓜、紅椒

茄紅素本身有抗氧化、消除自由基的功效，同時也能維持攝護腺健康，增加精子活動力、精子數量。

2. 精氨酸：雞胸肉、牛肉、三文魚、雞蛋

精氨酸是胺基酸的一種，但身體沒辦法製造，只能透過飲食吸收。精氨酸是一氧化氮的前驅物，可以幫助血管擴張，血液循環就會更好。改善男性的血液循環，可以食用一般的優質蛋白質，如雞肉、牛肉、蛋、海鮮等食物。

3. 鋅：南瓜籽、生蠔、蜆、小麥

男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少，導致性慾減退或有性功能障礙。

4. Omega-3：三文魚魚、鯖魚、核桃、紫菜

可增加精子數量，並促使血液流向生殖器，還能提高血清睪固酮的濃度，減少性功能障礙的機率。

5. 葉酸：香蕉、紅莧菜、豬潤

一般孕婦才會補充葉酸，但若男性體內葉酸不足，也會影響到生育力。建議男士平時就可以補充葉酸，提升精子穩定度，增加精蟲活動力、精子數量。

6. 維生素B群：豆製品、糙米、菠菜、牛奶

維生素B群可以提升精神，幫助代謝及能量轉換。

▲ 營養師分享男人35歲後需要注意的6大營養素。（圖自FB）

不過，高敏敏也提醒，建議每樣食物都適量攝取，才能達到真正的營養均衡，「畢竟想要堅硬挺拔不能依靠單一食物。」除了補充營養素，她還提到，適度的重量訓練加上有氧運動，可促使睪固酮分泌，維持性功能正常，如慢跑、游泳、騎腳踏車，也可以提升體力，減少勃起功能障礙。

她認為，雖然人體老化屬正常現象，但現代人工作壓力越來越大，或愛大魚大肉而導致肥胖、運動量不夠，都間接造成性生活不美滿。除了平時健康飲食，保持良好運動習慣和作息之外，如果無法改善，還是建議要找專業醫生治療。

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責任編輯：羅嘉欣