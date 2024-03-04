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【垃圾徵費】環保署邀請中小學參與「回收＠校園」活動　現已有120間學校參加

社會 16:40 2024/03/04

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環保署。（資料圖片）

環保署透過教育局邀請全港中小學參與「回收＠校園」的活動，鼓勵學生與家人一起在日常生活中積極實踐減廢回收。在「回收＠校園」活動下，環保署會提供最新的分類回收資訊，並透過「綠在區區」回收環保站的營運團體，以及環境運動委員會（環運會）的「綠線通—環境教育支援服務計劃」（綠線通計劃），支持學校舉辦宣傳教育活動，例如校內講座、校外參觀、工作坊等，透過學校向學生提供最新的分類回收資訊，鼓勵他們與家人分享，並一起利用其住所提供的回收設施、鄰近的「綠在區區」回收點，以及學校的三色廢物分類回收桶進行回收。

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環保署稱，現時已有約120間中小學承諾參與「回收＠校園」活動，期望全港中小學一同參與，共同攜手鼓勵學生以至他們的家人培養減廢回收的習慣，為都市固體廢物收費的實施做好準備。

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責任編輯：黃小冰

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