睡眠健康｜男大學生租廉價單位頻遭「鬼壓床」 呻1個原因難搬走

【睡眠/睡眠不足/失眠/睡眠癱瘓症/鬼壓床】「鬼壓床」除了靈異原因外，亦有可能是睡眠問題誘發的「睡眠癱瘓症」。台灣一名男大學生因抽不到大學宿舍，故在學校附近租住了一間較廉價的單位居住。惟入住不久，事主每晚睡覺便會遭到「鬼壓床」，甚至夢到一名男子於家中上吊，即使到寺廟「收驚」仍未見改善，嚴重影響睡眠質素。由於入住時已交按金未住夠一年無法退回，加上家境貧困無法搬走，大嘆自己只能「每天去廟裏面去唸經」 ，不少網民見狀都直呼靈異，但亦有網民認為可能與睡眠障礙有關，勸事主先檢查身體是否患上「睡眠癱瘓症」，導致出現「鬼壓床」情況！

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該名男大學生日前於知名討論區「Zuvio」以「租屋遇到鬧鬼房又簽了合約」發文指，自己因未有抽到學校宿舍，因此在學校附近找到一間環境不太好，但較為便宜的單位居住。入住一段時間後，某日睡眠時他開始頻頻遇上「鬼壓床」情況，更夢到一名男子上吊後，又解開繩子來抓他。

按金難退還 事主嘆被逼與鬼同眠

事主飽受驚嚇，連忙到寺廟找師傅「收驚」，不料對方卻表示他所居住的地方恐有「不乾淨的東西」，令他瞬間 「不想繼續住在這個地方」

他透露指，自己在交了一大筆按金後生活亦變得非常困苦，既沒有錢又不想「跟鬼住」，每日「它糾纏我真的快要瘋了」 ，之前「收驚」仍未見效，如今只能每日到廟裡廟唸經，卻仍然受夢魘所苦，每日都掙紮「要跟錢過意不去還是……」

網民：先檢查身體！

帖文一出，不少網民都認為事主經歷極為靈異，懷疑他入住了凶宅，提議先去翻查租屋處是否為凶宅，假如業主簽約時來有告知，他仍有機會可取回押金。亦有網民認為事主狀況已嚴重影響眠眠質素，建議他先借住朋友家，或將情況告知學校宿舍老師，嘗試先搬離住處。亦有網民認為事主「鬼壓床」及惡夢，可能源於「睡眠癱瘓症」一類睡眠問題，建議他先檢查身體，之後方再從靈異方面思考。

中醫角度拆解「鬼壓床」成因

香港中文大學中醫學院及中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑接受訪問時指出，現代醫學一般將「鬼壓床」稱為「睡眠癱瘓症」，患者會感到四肢體動彈不得，猶如有東西壓在身上，並會出現呼吸困難，甚至張開眼卻不能說話等情況。從中醫角度而言，「鬼壓床」與肝、心腎不交有關。

首先，肝有主筋、主目和藏血的作用。當人思慮過度，影響到肝血運作不暢、肝氣鬱結，導致氣虛血弱、肝失濡養、供血上腦變差，就會造成「肝擾神」及影響心火，致使心腎不交，出現手腳冰凍、易情緒緊張等，從而影響睡眠質素及較易出現「鬼壓床」。

林醫師解釋，心屬火，腎屬水，兩者相互協調令人體陰陽平衡，健康才會好。當人經常抱持怒氣、激動情緒、難過心情入睡，會令心火過盛，水火制約失調，導致失眠；若睡前喝太多水、受涼等，就會影響腎水及傷腎，同樣令人難以安睡。故此，當人有心腎不交，都會較易出現「鬼壓床」。

除此之外，適逢農曆七月碰上立秋，轉節氣時早晚天氣稍涼，但下午天氣炎熱，加上室內冷氣寒涼，室內外的巨大溫差易令人體陰陽失調，都會降低睡眠質素，「可能好凍，影響氣血，當供血上腦變差，就會令心腎不交，影響睡眠。」

2類人士高危 2款食療助安睡

林醫師續指，出現「鬼壓床」的人士主要分為「虛症」及「燥熱」，建議可按其體質選用以下2款食療，有助調理身體，幫助入眠：

虛症人士食療 — 鮑魚杞子龍眼陳皮湯

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材料：1斤鮑魚、10粒杞子、10粒龍眼肉、少許陳皮、少許瘦肉，6碗水

做法：

1. 將有殼鮑魚洗淨及去除內臟；

2. 用火槍或明火爐烘鮑魚殼後待涼；

3. 用薑、蔥、酒將有殼鮑魚出水出水；

4.將肉連穀及其他材料一同燉2小時。

燥熱人士食療 — 菊花蓮子心茶

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材料：10粒菊花、10粒蓮子心，少許蜜糖/黃糖

做法：

1. 用熱水將菊花和蓮子心泡10分鐘；

2. 「走渣」後加蜜糖/黃糖調味飲用。

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責任編輯：羅嘉欣