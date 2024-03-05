  • 26°C
香港時間 : 2024305日 (週二) 13:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市大搜查｜CLINIQUE、ESTEE LAUDER、Olay上榜 14款高分保濕面霜一覽最平$129

保健美顏 12:08 2024/03/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

【消委會/皮膚/護理/保濕/面霜/乾燥】就算天氣潮濕，也要注意皮膚補水，避免乾裂脫皮。消費者委員會（消委會）早前測試了市面上17款保濕面霜，當中發現有14款保濕效果良好，並能顯著提升皮膚水分含量，其中包括OLAY、ESTÉE LAUDER、THE BODY SHOP等人氣品牌，

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜每日10次！2個簡單動作放鬆下腰背+屁股肉 眼睛乾無精神1招提亮雙眼

14款保濕面霜

消委會早前測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液，售價由108至2,700元不等。消委會安排試用者使用產品達4周，再比較皮膚水分含量有否明顯改善，比對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）。

以下為保濕效果良好、總評獲3.5星（滿分為5星）的14款產品：

點擊圖片放大
+15
+14

*售價或因店舖不同等因素而有變動

針對以上14款保濕面霜，消委會推介3款保濕面霜：

  • EAU THERMALE Avène：售價$225、評分3.5星
  • OLAY：售價$130、評分3.5星
  • VICHY：售價$250、評分3.5星

4大使用保濕面霜貼士

1. 洗面後保濕最佳：每日洗面後，趁皮膚表面仍然濕潤，用毛巾輕力抹乾皮膚，隨即塗抹護膚品。一般每日護理皮膚2次已足夠，當皮膚特別乾燥的日子或位置則可按需要多塗數次保濕霜。

2. 皮膚灼熱宜停用：不少人最初使用保濕護膚品時，都有機會在塗抹產品後出現輕微刺痛感覺，原因可能是外觀仍完好的皮膚內，底層組織其實較乾燥，或已有微細不明顯的損傷，故此造成如此反應。如有這種情況，應持之以恆繼續使用護膚品，輕微刺痛感應在數天內逐漸消退；相反如痛楚加劇，出現皮膚灼熱，可能是對該護膚品呈敏感反應，建議停用。

3. 注意護膚品使用次序：現時不少護膚品均添加高分子聚合物，如玻尿酸、水解膠原蛋白等，這些物質不易被皮膚吸收，會在皮膚表面形成薄膜，如使用多種護膚品和化妝品，容易搓出細小碎屑。同時這類薄膜有機會阻礙皮膚吸收護膚品成分，建議將容易產生碎屑的產品用於皮膚護理程序中的最後步驟。

4. 按膚質和氣候選擇：任何膚質人士，只要適當使用保濕護膚品可有效減低皮膚敏感和濕疹復發機會。油性膚質宜選用含油量較低產品；乾性皮膚則需要含密封保濕劑比例較高的護膚品。

改掉加劇皮膚乾燥壞習慣

消委會提醒，過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，可能令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮碎屑，嚴重時會感到皮膚痕癢。習慣使用強烈的潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水清潔皮膚，亦會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。

如有皮膚乾燥問題，建議改用保濕滋潤效果較好的護膚品外，選用適溫清水、較溫和的潔面用品亦是好辦法，外出時使用防曬產品亦是防止皮膚提早老化的不二法門。

*資料源自2016年11月消委會報告，產品售價及品質或有變更

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 養生 美容 護理 保濕 皮膚痕癢 敏感 消委會 女生話題