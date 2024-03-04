有營早餐｜研究證不吃早餐患胃癌腸癌風險高2倍　營養師教4步配搭健康早餐

▲ 有內地研究證實不吃早餐會增加罹患腸胃道癌症的風險，營養師教4步配搭出健康早餐。

【早餐/癌症風險/胃癌/食道癌/大腸癌/有營早餐/健康早餐】一日之計在於晨，但都市人生活繁忙，不少人會選擇直接略過早餐。然而不吃早餐分分鐘影響健康，內地一項研究就指出，習慣不吃早餐的人患上食道癌、大腸癌等腸胃道相關癌症的風險可增加2倍之多。有營養師就曾經介紹500卡路里的健康早餐配搭法，只需4步即可幫助身體吸收所需營養。

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北京首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院（Capital Medical University Affiliated Beijing Shijitan Hospital）用6年時間，一共追蹤62,746名參加者，研究習慣性不吃早餐與胃腸道癌症之間的關係。研究結果於2023年3月在美國醫學期刊《普通內科學雜誌》（Journal of General Internal Medicine）發表。

研究團隊以面對面問卷調查、身體測量、臨床檢查、實驗室測試等方式收集參加者資料，並排除有癌症病史及數據不齊全的人士，最終篩選出52,243名男性參加者及10,503名女性參加者，共62,746人作為研究樣本。研究人員之後按照參加者們一周內吃早餐的頻率，將他們分為「不吃早餐」、「每周吃1至2次」、「每周吃3至5次」及「每天吃早餐」4個組別，每兩年進行一次追蹤，記錄他們的健康狀況。

根據研究結果，與習慣吃早餐的參加者相比，平日不吃早餐的參加者罹患食道癌、大腸癌、肝癌、膽囊癌和肝外膽管癌的風險增加2.06倍；另外，每周吃1至2次早餐的參加者，患胃腸道癌的風險比每天吃早餐的參加者增加2.35倍。

食早餐有助身體恢復能量

為何每日吃早餐如此重要？「營養生」（Negimen）營養師Queenie曾表示，人在經過一晚睡眠後，體內的血糖會偏低，能量亦會較低，食早餐可以幫助身體恢復能量，提升新陳代謝。她指出，一份營養早餐最少要包含3種營養素：碳水化合物、蛋白質，以及膳食纖維，並介紹一個500卡路里營養早餐配搭法，有助身體吸收所需營養，簡易方便，適合繁忙的都市人享用。

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另外，香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）亦曾分享以下數款健康有營的早餐搭配，讓大家能夠享用健康美味的早餐，在滿足能量需求的同時又能維持體重。

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責任編輯：羅嘉欣