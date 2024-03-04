飛機揀位｜搭飛機坐2個位置最安全？　專家教上機時做1事自保增存活率

▲ 航空專家指出，在飛機上有兩個較「安全」的位置。（iStock圖片）

乘坐飛機時，除了要謹遵航空公司守則，以確保旅途安全，原來還有一些鮮為人知的「小貼士」可以增加遇事時的保命率及逃生機會。

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根據《華爾街日報》報道，安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）的副教授Anthony Brickhouse接受訪問時直指，「飛機上確實沒有最安全的座位」，不過他仍分享兩個 「較安全」的位置，可以讓乘客增加意外中的存活率。

第一，飛機內靠後部的座位。從以往發生的航空事故數據顯示，坐在機內後部中間位置的乘客死亡率是28%，相對較低其他位置的較低。

第二，坐近機翼的位置。Anthony解釋道，機翼擁有堅固的結構部件，所以當發生事故時，它更能抵禦墜機的衝擊。

此外，英國克蘭菲爾德大學（Cranfield University）運輸系統學科的主任教授Graham Braithwaite更傳授一個貼士給大眾，他建議每次上飛機時，可以習慣性地數算一下，自己的座位距離出口有多少行。

▲ Graham Braithwaite建議每次上飛機時，可以習慣性地從自己座位數算一下到出口有多少行的座位。

Graham引用了1985發生的一個例子作出解釋，當時在英國曼徹斯特機場有一架英國空旅航空（British Airtours）飛機著火，最後一名成功逃生的乘客受訪時說，他習慣性地數一數距離出口的座位數目，這樣就算在濃煙瀰漫或情況混亂之時，也能有效地逃離機艙。

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責任編輯︰王明芳