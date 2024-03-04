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【援交騙案】港男先後轉帳490萬予援交女未獲服務　警起疑揭發始知受騙

社會 17:10 2024/03/04

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港男先後轉帳490萬予援交女未獲服務，警起疑揭發始知受騙。（資料圖片）

警方反詐騙協調中心人員早前懷疑一名49歲本地男子的銀行戶口涉及一宗「以欺騙手段取得財產」案件，遂以Telegram聯絡該名男子。

經進一步調查，相信該名男子早前透過一網上社交應用程式結識一名女子。該名女子聲稱可提供援交服務並誘使他點擊相關連結至虛假網站並進行交易。受害人遂按指示於1月先後4次轉帳共約4,000元至對方指定的一個本地銀行戶口，惟其後未能獲得有關服務。受害人再按指示於1月至2月期間先後15次轉帳共約490萬元至對方指定的9個本地銀行戶口後被警方發現戶口可疑。案中受害人總損失約490萬元。

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人員經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。

警方提醒市民保持警覺，呼籲如懷疑受騙，立即致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。

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記者：黃穎津

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