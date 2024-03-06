車天車地｜勞斯萊斯推4款高級訂製車型　拆解手繪腰線龍面朝右側玄機

▲ 「龍騰新歲」的 Cullinan 車型，採用櫻桃紅搭配塞爾比灰雙色車身。（品牌提供）

勞斯萊斯在2023年創下了史上最高銷量紀錄，Bespoke高級訂製業務量也同樣創新高。農曆龍年的2024，勞斯萊斯又有甚麽全新創意呢？

作為奢侈品行業的翹楚，勞斯萊斯從全球不同的文化及傳統中汲取靈感，並融入作品的設計、構圖、材質甄選及色彩運用等多個方面，從而引發客戶共鳴，並令作品對客戶來說真正具有獨特的個人意義。

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勞斯萊斯汽車全球Bespoke高級定製業務部門負責人 Jonathan Simms說︰「『龍騰新歲』Bespoke高級訂製系列靈感源自2024農曆龍年，彰顯中國文化跨越國界的非凡影響力。這些熠熠華彩的傑作將與來自全球的卓越客戶一同慶賀龍年新春。這既有力表達了我們對中國傳統文化的尊崇，也體現了當代極簡主義美學理念，反映出我們對於全球奢侈品消費者需求變化趨勢的深刻洞察。」

▲ 曾經在勞斯萊斯汽車擔任區域總監、銷售營運總經理等職位的Julian Jenkins，於3月1日接任勞斯萊斯汽車銷售與品牌總監一職。（品牌提供）

勞斯萊斯汽車推出 4 款「龍騰新歲」Bespoke 高級訂製車型，由古德伍德勞斯萊斯之家設計並手工打造，包括 3 款Phantom Extended車型及 1 款Cullinan車型。正如中國傳統文化跨越國界的影響力，這些高度訂製的藝術臻品也將運抵全球市場。這系列的設計靈感源自龍代表着的力量、成功和繁榮。本系列更開創了在以往勞斯萊斯作品中從未出現過的、更為現代化和簡約的龍元素。

詮釋經典 極簡藝術

「龍騰新歲」Bespoke高級訂製系列中，有 3 款作品的中控飾板上繪製有巧奪天工的藝術作品，均採用代表繁榮吉祥的紅色，由一位擁有精湛技藝的勞斯萊斯工匠以超過兩周的時間手工繪製。

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為創作出這般精緻的3D圖案，藝術創作者們運用了多種色調的紅色，並疊加使用︰首先採用「羽化」技法繪製出圖案的基本輪廓，營造出火焰效果，仿若遊龍翱翔於火焰之上。隨後以深紅色塗繪 3 層、每層由不同比例的紅色、白色、黃色和棕色調配，僅此製作過程耗時 3 天，期間還要重複清潔和打磨的工序，最終呈現逼真的3D效果。

內飾套件 奉行大道至簡

龍元素運用於整個車廂內飾中。4個座椅頭枕上，優雅細膩的龍形刺繡作品採鳳凰紅（Phoenix Red）縫綫，與黑或白色的座椅皮革形成鮮明對比。為了呈現更靈動的視覺效果，工匠必須精確地調整縫綫的方向和密度。每幅刺繡作品均由5,449針織製造，耗時約20小時。

在其中3款定製傑作中，車廂後排的鋼琴黑餐桌板通過簡約藝術形式，以不銹鋼鑲嵌工藝打造出圓形的中國生肖日曆。十二個生肖名稱以中國傳統書法刻就，其中「龍」以金色突出強調，餐桌板中央的龍形圖案也同時以金色描繪。在第四款作品中，以龍為主題的Bespoke高級定製不銹鋼藝術品則鑲嵌於餐桌板的鋼琴黑飾面之上。

▲ Bespoke高級訂製星光車頂，首次採用了由677顆「星星」描繪出的龍形圖案。（品牌提供）

龍圖案的星光車頂

勞斯萊斯的星光車頂一向引人注目，這次Bespoke團隊用 3 個月時間設計與研發，在前、後排座椅的上方，以677顆光導纖維「星星」勾勒出抽象的龍，周圍環繞着另外667點璀璨星光。所有「星星」均由手工定位布局，整幅作品歷時愈20小時。運往勞斯萊斯上海專屬定製中心的車輛，部分「星星」為紅色，更顯獨特。

每輛 Phantom Extended 定製車型均配備碳纖維製成的「藝境藏珍」Gallery，貫穿整個中控區域的玻璃裝置中。車廂中還布置有Bespoke高級定製純羊毛地毯，色彩則與內裝皮革呼應。

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Bespoke高級定製設計師為不同車型設計了獨特的專屬車色︰Cullinan採用櫻桃紅（Cherry Red）搭配塞爾比灰（Selby Grey）雙色車身，Phantom Extended訂製車型則採用了2款外觀配色方案︰銀色搭配櫻桃紅雙色車身，以及純黑色車身。4款定製委託作品採用手工繪製的鳳凰紅Bespoke高級訂製腰綫，並巧妙地融入了龍元素。每條龍均面朝右側，象徵面向東方太陽升起的方向。

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記者：王茵芸