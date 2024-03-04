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MIRROR丨12子英國演唱會下周舉行　一文盡睇兩大場地配套+交通

娛樂 17:24 2024/03/04

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MIRROR首次海外演唱會《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》
即將於3月份於英國倫敦The O2 及曼徹斯特AO Arena的演唱會，分別將於3月12日和14日舉行，兩個場地都屬知名的英國大型表演場地，場館周邊亦有不少景點，樂迷睇騷前都可一遊。

位於倫敦倫敦市郊格林威治半島的The O2，跟倫敦主要市區只相隔一條泰晤士河，場館可容納約2萬觀眾，除了MIRROR以外，不少香港歌手過去都曾踏足此舞台，包括陳奕迅於2012年就成為該場館首位售票演出華人歌手，而林家謙去年10月亦曾在此開演唱會。

The O2（官方facebook）

The O2的落成，原為英國政府慶祝步入2000年而設計，全個景點稱為「千禧巨蛋」，2002年有娛樂集團斥資6億英鎊，開發為世界級的體育和娛樂中心，至2007年The O2體育館正式開幕，當時並邀來美國樂隊Bon Jovi任表演嘉賓。

The O2 場館位於千禧巨蛋內，場內有博物館、展覽館及不同餐廳供遊客享用，就算不是去睇騷，也可以乘坐專屬纜車到訪這裡的音樂體驗博物館（British Music Experience），當中可欣賞多位巨星如The Beatles、Culture Club、 Stone Roses、The Spice Girls成員的私入收藏，或者購票入場觀看各類型期間限定的展覽。

地址：Peninsula Square, London SE10 0DX,英國

開放時間：10am-8:30pm

交通：地鐵Jubilee線於North Greenwich站下車，步行可達。

入場費：英鎊15/約148港元（成人）；英鎊12/港元119（小童、長者、殘障人士、學生）

曼徹斯特競技場

至於MIRROR另一個演唱會場地為曼徹斯特競技場（Manchester Arena或O2 Arena），位於曼徹斯特市中心南部Hunts Bank，鄰近Victoria站，原為2000年夏季奧運會而設計的一個室內競技場，可容納約2萬名觀眾，可進行拳擊等體育賽事以及音樂會等，是英國觀眾容量最大的室內場館，雖然後來申奧失敗，但它仍然是英國一個重要的表演場地。

曼徹斯特競技場（官方facebook）

這裡是曼聯足球俱樂部和曼城足球俱樂部的主場，亦是英格蘭國家籃球隊和英格蘭國家網球隊的比賽場地，因此對球迷來說不會陌生。

至於演唱會方面，不少國際名字都曾在此演出，如James Blunt、Simple Minds、音樂劇《悲慘世界》等，RubberBand去年亦曾在此開騷,當時都有不少香港樂迷捧場。

美國歌手Ariana Grande曾在此舉行演唱會，但唱會尾聲時突然發生爆炸，不幸導致23人死亡119人傷，最為轟動。

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地址：Hunts Bank, Manchester M3 1AR, United Kingdom

交通：鐵路線由Rochdale, Bury、 Altrincham、 East Didsbury及機場乘至Victoria站

記者：ERIC

 

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