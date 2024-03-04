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【濫收車資】警員放蛇打的尖沙咀往北大嶼山遭收$800　的士司機被判入獄2個月

社會 17:27 2024/03/04

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警員當日喬裝乘客，由尖沙咀乘坐的士前往北大嶼山。（警方提供）

西九龍總區交通部、行動部及油尖警區人員早前於去年9月23日拘捕一名43歲本地男的士司機，涉嫌「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」。

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警員當日喬裝乘客，由尖沙咀乘坐的士前往北大嶼山，原本按咪錶收取車資約200元，惟該名的士司機沒有按咪錶收費，索取額外附加費，最後收取約800元車費，較原有車資高出約3倍。該名男司機其後被控以各一項「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」。

被捕男司機上星期在九龍城裁判法院承認相關控罪，被判即時入獄2個月、停牌6個月及罰款1,400元。

警方強調，非常重視「濫收車資」的案件，並提醒市民有關罪行屬嚴重違法行為，根據香港法例，濫收車資行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元。

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記者：黃穎津

 

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