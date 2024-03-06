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飲食速報｜摩登創意料理暗黑誘惑　竹炭唐揚炸雞酥嫩微辣

休閒消費 12:39 2024/03/06

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竹炭唐揚炸雞拼芫茜蛋沙律 ($98)，並非廚師失手炸到焦黑，是裹上竹炭粉的雞腿肉，外酥內嫩又微辣的口感，很適合下酒。（王茵芸攝）

選擇在銅鑼灣這個飲食一級戰區開創意料理餐廳，可見Ciclo這 5 位拍檔對自家出品非常有信心。創新菜單、別出心裁的雞尾酒系列，加上摩登裝潢設計，無論約會、聚餐還是派對，都頗理想。 

餐廳內裝潢採用現代禪風，深沈的用色配搭4米高的超高樓底，落地窗外的天然光綫，與室内精心佈置的燈光，予人舒適從容感。負責餐廳設計的 Chris 講解說：地面的綫條筆直規整是表達東方的嚴謹，天花板則採用弧形綫條，以代表西方的奔放。餐廳中央的煙霧藝術裝置也是他的用心良苦：柱中裊裊升騰盤旋的白煙，與沙發區座椅下透著燈光的透明磚，給人一種上重下輕、乾坤顛倒的感覺。Chris 笑稱可能令客人有未飲先醉的飄飄然感覺。

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用心創作的菜式

Ciclo的餐牌以意大利菜為基礎，融入亞洲菜的精髓，並隨季節轉變選用本地時令食材（例如本土品牌冠益華記辣椒油等），來創作帶本地風味的當季菜式。餐廳多款醬汁和調味元素，均是手工製作，滿載著廚師的心思和對食物的尊重。

雖然餐廳的酒吧位置佔位很多，鷄尾酒的出品也的確別出心裁，但其實Ciclo的餐點一點不輸給飲料，一樣的創意爆燈、驚喜連連。身爲大厨，應該都懷有做出一鳴驚人作品的熱誠，近年流行的fusion菜更考驗厨師的厨藝和創意。以下介紹幾款 Ciclo 的招牌菜。

餐廳的高挑樓底加上簡約線條、畫面左邊的煙霧藝術裝置，配合設計師現代禪風的理念 （王茵芸攝）

Ciclo的獨家招牌菜：北海道海膽龍蝦汁芝士意大利飯球

將意大利南部西西里島的著名小吃精緻化。龍蝦湯燉飯加入芝士，巧妙地包裹炸成意大利飯球，味道豐富而濃郁。不要小看這道菜的分量，雖只2件，但燉飯加上芝士還有海膽，吃下1件已經覺得半飽。

花雕雞油蟹肉墨汁意粉也很推薦，以手拆蟹肉配上蟹殼熬煮成湯汁，淋在墨汁意大利麵上，再以中式花雕酒和雞皮油份，蟹肉的鮮甜與花雕酒的撞擊，創造出獨一無二的美味。

花雕雞油蟹肉墨汁意粉（$228），海鮮味超濃郁的料理，鮮甜間滲出花雕酒的香氣。（王茵芸攝）

竹炭唐揚炸雞拼芫茜蛋沙律

這道暗黑色調的美食，不單止味道令人垂涎，外觀亦相當特別。主廚自家獨創、以豆豉醬醃製雞腿肉，撒上竹炭粉炸至酥脆。外層酥香，裡面肉質柔嫩多汁。竹炭粉本身有微甜的口感，配以老干媽辣椒油，微微的辣帶出獨特的味覺體驗。

柚⼦檸檬椰菜花沙律

生椰菜花的清爽微甜、核桃芝麻醬的濃香，以及柚子檸檬醋恰到好處的酸，配搭自製的日式胡麻合桃醬和木魚碎，組成了這道滿滿日式風格的自家製前菜。椰菜花沙律在香港並不多見，這樣清爽的沙律更是難得。

獨具匠心的雞尾酒

除了精緻料理外，Ciclo還提供一系列自家制的創意雞尾酒，與料理完美搭配。每1款雞尾酒都經過調酒師精心調配，從酸甜交融的Sake Sour，到層次感豐富的Genmaicha，再到同時具備溫潤和強烈口感的Orange Fluffy Pancakes ，都能讓人感受到獨特的創意風味，集味覺與視覺享受於一身。

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記者偏愛充滿創意的Orange Fluffy Pancakes，這款雞尾酒首先要將牛油、黑麥威士忌、橙皮、橙肉和雲尼拿滿煮2小時，再加入楓糖漿和苦艾酒來提升層次，最後以肉桂煙燻。飲時口鼻充滿肉桂的溫暖和香氣、楓糖漿的甜蜜和烈酒的深邃，令人愉悅。 Genmaicha也相當特別，以黑糖和冬瓜熬煮成冬瓜茶糖漿，依次加入玄米茶、梳打水和檸檬汁，入口清甜，玄米茶獨特的香氣在近喉嚨處慢慢滲出，感覺相當不錯。

Ciclo創意料理餐廳
地址：銅鑼灣霎東街 15 號 Oliv 四樓全層 (時代廣場旁)
電話：5501-0697

記者：王茵芸

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