永安夢丨歐陽娜娜睽違4年再度主演的劇集　與徐正溪演隔世虐戀哭戲連場

▲ 歐陽娜娜在《永安夢》飾沈甄。

改編自言情小説《長安第一美人》，由著名「星二代」歐陽娜娜和「古裝美男」徐正溪領軍的內地古裝劇《永安夢》在「黃Viu煲劇平台」上架。

全新古裝陸劇《永安夢》講述有著「長安第一美人」之稱的侯府千金沈甄（歐陽娜娜飾）從小嬌寵長大，沒想到負責工事的父親一夜獲罪，家族一夕傾覆！沈家兩個女兒先後落入泥沼，沈甄只得經營香粉舖子餬口。

此時負責調查此案的廷尉陸時硯（徐正溪飾）頻頻夢見一名神秘女子而陷入困惑，後來還意外發現朝思暮想的夢中人正是罪臣之女沈甄，於是他誘使女方成為自己的外室，沒想到二人在追查城西渠一案的過程中墮入愛河，彼此情根深種，然而真正的幕後黑手卻朝著兩人漸漸逼近。

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▲ 歐陽娜娜飾演沈甄。

徐正溪「痛感」超能力

「古裝美男」徐正溪曾演出不少膾灸人口的陸劇大作，不過今次他所飾演的陸時硯卻有著與別不同的「超能力」，就是能夠切身感受到沈甄的難過！

只是《永安夢》第一集播出後，就有網民笑稱：「沈甄一集哭三次，時硯一集就暈三次！」

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徐正溪形容角色「刀子嘴豆腐心」：「陸時硯是一個有謀有智的人，表面自負冷峻，但他擁有一顆善良正義的心。」

此外，徐正溪分析指：「他最特別的地方就是沈甄一哭，他就會感應到；而且把他所做的夢拼湊起來，就是一段完美的虐戀故事，可能是另一個維度的自己所發生的故事，又可能是陸時硯的前世記憶。」

▲ 陸時硯能夠切身感受沈甄的難過。

歐陽娜娜隔4年再擔正

至於歐陽娜娜自出道後便深耕內地市場，《永安夢》是她睽違4年再度主演的劇集。

不少觀眾認為她演技明顯進步，連場哭戲也難不到她；看來曾經出現演技爭議的她，有望憑藉沈甄翻身。

▲ 歐陽娜娜在《永安夢》哭戲不斷。

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