兩性關係｜鬧婚變時丈夫突暖心提醒飲水　妻裝CCTV揭心寒真相

丈夫暖心提飲水，背後竟有可怕陰謀？美國一對夫妻結婚11年，前年發生情變處於分居之際，妻子卻意外懷上第三胎，丈夫得知後最初大為反感，之後卻態度突變，經常提醒她要多喝水。妻子初時不疑有他，未料之後身體開始感到不適，心存懷疑下安裝CCTV發現對方在她的水中多次加入墮胎藥，一怒之下將丈夫告上法庭，對方隨後被判處監禁180天，妻子痛斥其舉動令女兒出生後出現發育遲緩問題，多次接受治療，認為判決並不公正。

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綜合外媒報道，美國德州的Catherine Herring與39歲丈夫Mason Herring結婚11年，兩人育有兩名孩子，惟2022年丈夫疑似有外遇，令夫妻感情亮起紅燈，決定暫時分居之際，Catherine卻懷上了第三胎。當她將消息告知丈夫後，對方初時反應消極，更坦言懷孕會「破壞」他的計劃，令兩人關係漸趨惡化。

期間兩人正接受婚姻輔導，輔導員建議兩人一起度假增進感情。未料度假期間，Mason態度忽然劇變，開始不段噓寒問暖、關心Catherine身體狀況，又不停要她吃餅乾及喝水，每次等到她喝完水後才會離開。

飲水後嚴重不適送院 裝CCTV揭恐怖真相

Catherine事後憶述指，當時她發現Mason遞給她的水非常渾濁，但對方解釋指這是水喉或水杯骯髒，故她不虞有詐喝下。惟當日喝水約30分鐘後，Catherine便出現痙攣及腹瀉等不適，陰道亦突然大量出血，幸而經緊急送醫後保住胎兒。

此事過後，Catherine開始對丈夫存有疑心，故於家中安裝針孔攝影機，結果發現Mason竟先後6次在Catherine的水中下墮胎藥，Catherine之後翻找垃圾堆，在當中發現含米索前列醇成分的墮胎藥「Cyrux（Cytotec）」，終揭發Mason的可怕陰謀。

女兒出生患發育遲緩 妻子斥不滿丈夫判決

Catherine事後報警，Mason承認被控傷害兒童及孕婦罪行，被判監180天和緩刑10年，同時禁止與Catherine及現年1歲的女兒接觸。Catherine怒指女兒因丈夫的惡行導致出生後發育遲緩，如今每周需要接受8次治療，坦言對判決極為不滿：「我不認為180天監禁，對於7度試圖殺死你孩子的人來說是公正的！」

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責任編輯：羅嘉欣