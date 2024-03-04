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開卷X香港小姐｜何泳芍著Tube Top意外「露出」　Honey樣貌曾被批評堅持做自己【多圖】

娛樂 18:47 2024/03/04

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何泳芍（Honey）好鬼馬！

《開卷》由林溥來（Patrick Sir）帶領一班J2ers何泳芍（Honey）、伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）主持，眾人出發往台灣拍攝《開卷》台灣篇。

港女野人2丨陳若思何泳芍春裝行Catwalk　女神屬魅力粉絲叫喊助威

何泳芍意外「露出」

台灣之行已接近尾聲，今晚（3月4日）一行人走訪位於新北石碇的「螢火蟲書屋」，書店前身為煤礦場，環境非常潮濕。創辦人葉家豪希望藉保育書店，喚起大家關注及愛護環境。

Patrick Sir問到店名由來，創辦人葉家豪解釋說︰「17年4月跟一班義工到這裏做淨山（清潔）活動，一班人當時做得非常辛苦，忽然從垃圾堆爬出兩只螢火蟲，大家因此得到鼓舞。」

介紹中出現小插曲，抵死的Honey為貪方便，將收音咪藏在tube top內，不過每當俯身時，收音咪都會穿崩意外露出。

此外，今集一行四人又來到宜蘭傳藝園區，區內有古著服飾出租，一行人租了旗袍服裝，重現《上海灘》風情。扮鬼扮馬自然難不到一班J2ers及Patrick Sir，各人立刻許文強、丁力、馮程程上身，玩得非常投入。穿上旗袍的Juliana與Honey扮野之餘亦趁機展示美腿！

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選美入行

2018年香港小姐入行的Honey，憑TVB節目《3日2夜》及《學是學非》令人留下深刻印象。

作為一名潛水教練的Honey擁有健康膚色及健美身材，故有美人魚之稱。

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外貌曾被批

Honey被踢出節目《學是學非》，改為由陳欣茵頂上，當時有傳因她樣貌未得人喜愛，故是被踢走的主因，事後Honey指雖然感到不捨，但會尊重公司安排，並會繼續努力工作。

即使外貌被批評，Honey未有灰心，一直堅持做好自己，在劇集《痞子殿下》更化身「哨牙珍」，放低港姐包袱，令觀眾眼前一亮，並讚她有喜劇細胞。

隨後，她拍攝的J2節目《呢鋪開乜：開卷》﹑《港女野人》﹑《還原神之食》等亦令人關注，更有網民認為她很有潛質，公司應該給她更多拍攝機會。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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