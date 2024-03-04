美食推介｜「熊本美食之旅」登陸權八居酒屋　引入熊本縣一系列優質食材入饌

▲ 居酒屋權八於2月29日舉行「熊本美食之旅」。

居酒屋權八繼早前引入宮崎縣的時令食材屢獲好評後，集團執行董事兼行政總裁郭志波（Paul）及權八行政總廚梁偉強師傅再次到訪日本實地考察，於熊本縣搜羅了一系列優質食材入饌。

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「熊本美食之旅」於2月29日起隆重登場，獻上琳琅滿目的熊本美饌，讓客人置身於香港也能一嚐當地滋味。

權八團隊是次引入林林總總的熊本食材，包括縣內最高等級的「和王」和牛、有「夢幻地雞」之稱的天草大王雞及時令海產等，炮製成各式各樣的鄉土料理；還有不知火、晚白柚、茄子、彩虹番茄及士多啤梨等農作物，也能展現熊本縣獨具「味」力。

熊本縣享有「水之國」的美譽，阿蘇山為當地帶來純淨天然的地下水，水質醇厚兼蘊藏豐富礦物質，適合製作各式酒釀。權八是次精心挑選了六款由超過150年歷史的瑞鷹酒造所製造的高質酒釀，讓美酒愛好者逐一細味熊本佳釀特色。

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責任編輯︰陳珈希