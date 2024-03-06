本地遊｜暢遊愉景灣周日露天市集　歎魚子醬香檳早午餐

▲ 由海鮮到生果到冷盤熱食，樣樣都精心挑選同炮製（王茵芸攝）

愉景灣作爲香港首個「尚綠環保城」，是在香港興業有限公司經營下、已持續發展愈 40 年的度假式綜合住宅社區。香港興業較早前推出愉景灣 2.0 藍圖，全面提升愉景灣的品牌及各項配套，為居民構建更宜居社區的同時，也讓訪客有耳目一新的體驗。而2.0 藍圖的首批項目：品牌推廣及碼頭翻新已經推出。

碼頭全新設計 將愉景灣風貌帶至市區

踏入中環三號碼頭、愉景灣這個煥然一新的碼頭，馬上被溫暖的木色和大型植物墻這兩個新元素深深吸引。流綫型且挑高的設計，既增強通風和採光度，更營造了寬敞的視覺空間。

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通道旁的兩幅大型植物牆，貫徹了愉景灣重視環境生態的概念，讓住客/乘客從市區候船的那一刻起就能感受到愉景灣的獨特魅力。碼頭還採用了 LED 照明和一級節水裝置，體現環保承諾。當然，同樣的設計理念也應用在愉景灣碼頭上。這些改進不僅提升碼頭功能，也令環境更加宜人。

生活 ‧ 細味自愉

愉景灣近期推出全新的「生活 ‧ 細味自愉」品牌推廣活動，吸引千禧後族群、年輕情侶和新組建家庭等目標客群，展示新一代在成長歷程中與愉景灣之間的關係。該活動以故事情節形式呈現人生不同階段：

1.年輕人相約到愉景灣遊玩、參與不同節日的慶典，2.情侶在愉景灣的浪漫氛圍下創造無數美好回憶，3.組建家庭後在愉景灣置業安居; 透過不同情節和生動影像，向目標客群展示愉景灣獨特的社區及生活風格。

▲ 愉景灣酒店的海濱禮堂，一向是打卡熱點，渡輪增設了愉景北停靠點後，想造訪就更容易了（王茵芸攝）

與此同時，全新的住宅項目正在愉景北興建中，新增超過 130 萬平方呎的建築面積，預計將提供超過 1,400 個住宅單位。此項目意在創造一個舒適和現代化的居住環境：包括新建的中央公園，以供居民在此散步、運動、與鄰居交流，享受綠色生活空間帶來的愉悅和平靜。

第1批住宅單位預計將於 2024 年推出，秉持著對居住品質和社區發展的承諾，在提供現代化的住宅選擇之餘，還創造綠色、和諧、宜居的社區環境，提升居民的居住體驗。

遊周日露天市集

愉景灣酒店的周日魚子醬香檳早午餐，海鮮及各色生果的選材，簡直無可挑剔：海鮮身形碩大，味道鮮美；生果品種選擇市面較爲少見且高單價的品種，比如冬季的黃金熱情過、黃金奇異果、麒麟果等等；其他無論冷盤熱食，乃至甜品都有相當高的水準，恨不得多生兩個胃來容納更多食物！以$800不到的價格（若想同時無限量品嘗魚子醬和香檳，須另加200）來說，絕對是物超所值。

周日露天市集，是愉景灣其中一個令人津津樂道的賣點，廣場上散佈著售賣手工美食或手作的攤位，遊人的身影加上媲美歐洲的環境，氣氛熱鬧且融洽，值得一逛再逛。遍佈異國美食的臨海露天美食區 D'Deck時有引入不同的餐廳，比如最新開業、經營地中海美食的ONA，深受喜愛的ZAKS等等。

▲ D'Deck新進駐的餐廳ONA，提供地中海餐飲（王茵芸攝）

交通及設施升級逐個數

社區無小事，香港興業一直關注和致力改善愉景灣區內的環境。愉景灣碼頭旁，重新鋪設的海濱長廊為居民和訪客提供了更好的休憩體驗；同時正計劃增設一些配合愉景灣主題的裝飾。愉景灣的渡輪服務，已經在每周日增設了愉景北停靠點，讓乘客更輕鬆地往返愉景北和市區。

此外，機場巴士線也增加了港珠澳大橋香港口岸的上落客站，為往返大灣區的乘客提供便捷的交通選擇。這些交通服務的改進同時提高了愉景灣的可達性，使更多人可以輕鬆享受愉景灣的美景和生活樂趣。



愉景灣擁有四個高級會所，分別是愉景灣康樂會、海澄湖畔會所、愉景灣高爾夫球會和大嶼山遊艇會。香港興業已經計劃分階段進行各會所設施的升級工程，以提升會所的品質和設施。其中，海澄湖畔會所的翻新工程已經率先進行，預計將於 2025 年以全新面貌示人。

▲ 愉景灣酒店的自助餐口碑相當好，魚子醬更是不容錯過（王茵芸攝）

為進一步鞏固愉景灣各休閒場所於業內及公眾之間的領先地位，愉景灣溜冰場將舉辦更多國際級的盛事，包括花式滑冰、冰球及速滑比賽，既可讓本地選手獲得更多參賽機會，亦可推動區內運動員相互交流。而大嶼山遊艇會(「LYC」)也會繼續舉辦高端遊艇展，向更多遊艇愛好者展示 LYC 所提供的優質設施及服務。

香港興業致力維持愉景灣的商戶組合平衡，一直有積極引入不同餐廳及商戶，以滿足社區的需要。新近進駐的餐廳包括：梁社漢排骨、DBrasserie、Dough Bros、JOO Korean Grill & Bar、 MOOJOO Lifestyle Café、ONA、Pasha、Pho Bay 及 The Chippy，令愉景灣繼續成為國際美食薈萃之地。

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全新的綜合康樂設施

香港興業目前正在愉景灣水塘附近的一塊土地興建全新的綜合康樂設施。該設施將延續愉景灣環保、貼近大自然和充滿活力的形象，在保護和尊重自然環境的前提下，提供一系列設施和活 動。整體設計和建造將考慮生態可持續性。同時也將融入周圍的自然景觀，打造與大自然相連接的休閒空間。

香港興業表示，愉景灣 2.0 藍圖下的這一系列措施，將為愉景灣帶來更美好的社區環境，增加居民和訪客的舒適度和滿意度，同時也彰顯承諾，為愉景灣打造一個更加宜居和迷人的居住地。

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記者：王茵芸