再見·枕邊人劇透丨第7集劇情預告　萬森邀請晴天加入心聲

▲ 《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第6集劇情講到晉久在長勝胸口打下三重拳即放人，二人疑有舊情。長勝在晴天面前，批評善美、萬森……

第7集（5/3）

晉久獨坐海邊借酒澆愁，似與長勝關係非比尋常。

晴天求職面試，被提出以失蹤而歸的獨家專訪換取工作機會，晴天拒絕。

萬森得知善美、晴天被擄一事因合作夥伴凌振聲而起，向他表達不滿，振聲示弱道歉。

晴天偕志騫玩攀石，期間晴天受傷，志騫着緊為她貼膠布，晴天心甜。

長勝帶晴天探訪癱瘓女騎師鄧樂怡，晴天感觸，立志要寫好樂怡的故事。

萬森邀請晴天加入心聲，晴天猶豫；其後，二人路上偶遇，並合力訪問樂怡的教練……

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