星級夫婦丨黃翠如結婚6年屢傳造人成功　與準媽咪連詩雅合照被催生仔

▲ 黃翠如晒出閨蜜照。

42歲的黃翠如跟46歲的蕭正楠，已結婚快將6年，雖然蕭正楠恨做爹地，惟一直只聞樓梯響，蕭生蕭太繼續享受緊二人世界！

日前黃翠如於IG上載跟閨蜜連詩雅與陳自瑤的合照，只見翠如從後擁著懷有身孕的連詩雅，陳自瑤也輕撫著Shiga肚皮，這張閨蜜相真是充滿愛呀。

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網民：有仔趁嫩生

而黃翠如感性寫道：

那時的她，

悄悄地跟我們分享她肚中的喜悅，

那時的她，

悄悄地跟我們分享她久違演員作品的期待，

在她們身上，

我看到了夢想，

也學懂了，

不需要追着夢想而活，

但可以帶着藏夢的心，

好好過活。

網民們留言催黃翠如快點生B：「你都快啲生個啦」、「快和蕭生也生一個吧」和「幾時到你，有仔趁嫩生」。

另外某網民笑問：「左邊個𡃁妹邊個嚟。」看來陳自瑤凍齡有方，戴了頂Cap帽更加減齡。

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翠如BB婚後屢傳懷孕

2018年黃翠如跟蕭正楠於無綫台慶頒獎禮上宣布已成婚，翌年5月，二人在峇里補辦婚宴，今年是兩人結婚6周年。

婚後未幾就傳出黃翠如懷孕的消息，當時翠如以簡單一句：「Fake」否認有喜。及至2022年1月，陪老公開工三個月的翠如返港，身穿鬆身短裙的她肚凸凸，被指造人成功。

另外去年尾，黃翠如跟楊茜堯（楊怡）、楊卓娜拍攝新劇《黑色月光》外景，網民野生捕獲三人，向來纖瘦的翠如竟然顯得十分臃腫，從側面看更驚現雙下巴，再度被傳有喜。

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