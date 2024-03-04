  • 21°C
香港時間 : 2024304日 (週一) 20:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星級夫婦丨黃翠如結婚6年屢傳造人成功　與準媽咪連詩雅合照被催生仔

娛樂 19:01 2024/03/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

黃翠如晒出閨蜜照。

42歲的黃翠如跟46歲的蕭正楠，已結婚快將6年，雖然蕭正楠恨做爹地，惟一直只聞樓梯響，蕭生蕭太繼續享受緊二人世界！

日前黃翠如於IG上載跟閨蜜連詩雅與陳自瑤的合照，只見翠如從後擁著懷有身孕的連詩雅，陳自瑤也輕撫著Shiga肚皮，這張閨蜜相真是充滿愛呀。

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
娛圈孝順仔丨林子善感激TVB知遇之恩　計劃為父母置業：呢世都還唔晒

網民：有仔趁嫩生

而黃翠如感性寫道：

那時的她，
悄悄地跟我們分享她肚中的喜悅，
那時的她，
悄悄地跟我們分享她久違演員作品的期待，
在她們身上，
我看到了夢想，
也學懂了，
不需要追着夢想而活，
但可以帶着藏夢的心，
好好過活。

網民們留言催黃翠如快點生B：「你都快啲生個啦」、「快和蕭生也生一個吧」和「幾時到你，有仔趁嫩生」。

另外某網民笑問：「左邊個𡃁妹邊個嚟。」看來陳自瑤凍齡有方，戴了頂Cap帽更加減齡。

連詩雅陳家樂元宵節報喜將做新手爸媽　Shiga：2024收到一份最好嘅禮物

點擊圖片放大
+5
+4

【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人

翠如BB婚後屢傳懷孕

2018年黃翠如跟蕭正楠於無綫台慶頒獎禮上宣布已成婚，翌年5月，二人在峇里補辦婚宴，今年是兩人結婚6周年。

婚後未幾就傳出黃翠如懷孕的消息，當時翠如以簡單一句：「Fake」否認有喜。及至2022年1月，陪老公開工三個月的翠如返港，身穿鬆身短裙的她肚凸凸，被指造人成功。

另外去年尾，黃翠如跟楊茜堯（楊怡）、楊卓娜拍攝新劇《黑色月光》外景，網民野生捕獲三人，向來纖瘦的翠如竟然顯得十分臃腫，從側面看更驚現雙下巴，再度被傳有喜。

點擊圖片放大
+8
+7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星豪宅】拍抖音騷家中護膚品專櫃　黃翠如千呎獨立屋擁超大後園【多圖】
12:58 2022/11/02
【明星豪宅】拍抖音騷家中護膚品專櫃　黃翠如千呎獨立屋擁超大後園【多圖】
【食用安全】拍節目誤信「飲山泉水會健康」　黃翠如中腸病毒醫足大半月
12:17 2022/09/26
【食用安全】拍節目誤信「飲山泉水會健康」　黃翠如中腸病毒醫足大半月
【生死一線】黃翠如遠赴哥倫比亞拍旅遊節目　拍攝團隊遇槍戰經歷生死邊緣
10:15 2023/05/17
【生死一線】黃翠如遠赴哥倫比亞拍旅遊節目　拍攝團隊遇槍戰經歷生死邊緣

你可能感興趣

【明星豪宅】拍抖音騷家中護膚品專櫃　黃翠如千呎獨立屋擁超大後園【多圖】
12:58 2022/11/02
【明星豪宅】拍抖音騷家中護膚品專櫃　黃翠如千呎獨立屋擁超大後園【多圖】
【食用安全】拍節目誤信「飲山泉水會健康」　黃翠如中腸病毒醫足大半月
12:17 2022/09/26
【食用安全】拍節目誤信「飲山泉水會健康」　黃翠如中腸病毒醫足大半月
【生死一線】黃翠如遠赴哥倫比亞拍旅遊節目　拍攝團隊遇槍戰經歷生死邊緣
10:15 2023/05/17
【生死一線】黃翠如遠赴哥倫比亞拍旅遊節目　拍攝團隊遇槍戰經歷生死邊緣
黃翠如 蕭正楠 連詩雅 陳自瑤 娛樂人物職業 演員 娛樂行業