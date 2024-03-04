網上學習︱港產網上學英語平台　創辦人望推動公平教育讓優質英語教學普及化

▲ Kelly’s Education在書展舉辦兒童英語活動，吸引大批港童參加。

學童發展與教育模式發展在後疫情時代產生了深遠變化，線上教育與傳統教學模式的融合已成為了大勢所趨，亦成為家長提升子女能力的好選擇。一家專注教育市場與語言學習領域創新的機構—Kelly's Education（啟樂思國際教育）旗下之「HKOE」，致力為兒童提供定制化的線上英語和普通話學習體驗，早前更獲上市公司收購成為首家本地線上教育平台衝出香港進軍全球市場。

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科技發展再快 語文等基礎能力仍是學童學習關鍵

隨着STEAM的普及化，VR、AR、AI等科技令教材的豐富性和體驗性越來越高，學生的學習興趣和學習效率可大大提升。然而，基礎能力如：語言能力、表達能力、人際能力、邏輯思維等在未來仍然是非常關鍵。因為即使AI發展得再快，人們仍需要給AI下達準確合適的指令才能成功。創辦人Ken Chau強調：「我們的初心是致力培育小朋友的基礎能力，我們深信科技只是輔助，教學手法、提高學習興趣和效率，才是教學的核心。我們會持續開發和採納合適的科技教學，但不會影響我們的初心。」

以AI為例，它能幫助我們分析小朋友的學習情況、製作教材等。然而，就幼兒教育而言，小朋友需要的不僅是冷冰冰的對話及習作，他們更需要關心和與老師互動，建立信任、感情。儘管市場上有很多免費影片及教材，但不能取代真人老師；在未來，AI也無法取代父母的角色。

▲ 由Kelly's Education主辦第四屆全球兒童演講大賽，提升學生們的學習能力、溝通能力和自信心。

推動公平教育 引入Oxford , National Geographic 等優質教材

作為一家由香港人創辦的線上教育機構，Kelly's Education的教研團隊非常了解香港的教育制度及小朋友的學習需求，Ken Chau指出遺憾的是目前的教育開支是倒金字塔式的，大部分資源都放在了專上教育上，其次是中學。他強調：「教育如果能做到人人平等，無分種族、無分年齡、無分國界、無分貧富、無分性別等，這是我的心願。要達到這一點，我選擇先從幼兒教育的語言基礎做起，小朋友不論任何背景，如果從小就能夠在母語沉浸式的環境底下學習不同語言，無論在學習能力、溝通能力和自信心，都能夠奠下穩健的基礎，作為將來成功的主要因素。」他更與世界著名的出版商Oxford Reading Tree、National Geographic Learning合作，為小朋友提供優質教材和教學。

▲ Kelly's Education 與著名出版商Oxford Reading Tree、National Geographic Learning合作，為小朋友提供優質的教材和教學。



香港教育資源分配不公 英語教育普及化面臨挑戰

在香港，教育資源分佈存在顯著的不平等現象。擁有更多資源的學生，通常能夠獲得更多的機會，如就讀國際學校和經常遊學，在幼年時期就能接觸到流利的地道英文。然而，對於普通家庭而言，他們只能依賴公立教育體系，但近年來香港的英語教師離職潮和人才短缺問題，使優質英語教育的普及化面臨挑戰。

Ken Chau表示Kelly's Education致力於通過互聯網平台，將世界各地的優質師資力量與適合香港小朋友的專業教材相結合，實現以英語為母語的教師資源共享。這一創新模式透過教師的共用經濟，為香港的小朋友提供負擔得起的優質英語教育，將卓越的教學團隊和具有高度認可度的國際品牌課程，帶給有需要的小朋友，從而彌補教育資源的不均衡分配。

Kelly's Education課程由哈佛和牛津大學教育專家精心設計，提供高質量的教學資源，並專注培養頂尖學生。機構相信每個孩子的學習能力和天賦是獨一無二，因此不希望採用單一教學方式。通過創建全新的全球網上平台「HKOE」，Kelly's Education匯聚來自世界各地的人才，開發與眾不同教學模式培育孩子。此外，Kelly's Education非常重視師資培訓。為了讓小朋友能夠與老師建立更好的關係，每個小朋友都會分配到固定的老師進行單對單教育。這種教學方式相對更容易掌握小朋友的學習興趣及習慣，更能了解小朋友的學習進度。

利用互聯網 吸納世界各地優質師資

通過Kelly's Education的努力，更多的小朋友將能夠獲得平等的教育機會，充分發揮他們的潛力。這一使命不僅關注個體的成長，更着眼於整個社會的和諧與繁榮。展望未來，Kelly's Education將繼續致力於為更多家庭提供優質的教育資源，為小朋友的未來鋪設更美好的道路，為社會作出積極的貢獻。

Ken Chau稱，Kelly's Education利用互聯網，吸引世界各地優秀的師資力量，並配合適合香港學童的專業教材，實現以英語為母語的教師資源共享。通過這一創新模式，Kelly's Education為香港的小朋友提供了負擔得起的優質英語教育，將卓越的教學團隊和具有高度認可的國際品牌課程帶給需要的小朋友，從而彌補現存教育上的不足。

Ken續指，展望未來，Kelly's Education將繼續致力於為更多家庭提供優質的教育資源，並提供負擔得起的優質教育，為香港學童未來鋪設順暢道路，為社會作出積極貢獻。

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責任編輯:王明芳