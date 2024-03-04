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【優質服務】真人騷推廣本港好客之道形象　黃金寶分享待客致勝之道

社會 18:19 2024/03/04

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真人騷推廣本港好客之道形象，黃金寶分享待客致勝之道。（旅發局提供）

為了展示本港好客之道的旅遊形象，香港旅遊發展局最近夥拍本港電視台拍攝的一連八集「真人 show」，為推廣全城好客、提高服務質素打響頭炮。節目透過神秘顧客從食、住、玩、買四大方向，測試香港旅遊業服務質素，以最真實感覺呈現香港優質服務精神。 節目製作組今日（4日）在單車界老字號「同榮單車」進行拍攝。優質旅遊服務協會主席黃傑龍更前往探班，與單車店老闆兼香港體壇傳奇黃金寶大談優質服務之道。

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黃傑龍認為，香港有不少優質商戶秉持優質服務宗旨。而旅發局夥拍電視台以「真人 show」形式，透過秘訪測試商戶服務水平，提醒業界時刻提升服務，不但拍攝手法輕鬆，將優質服務精神輕易「帶入屋」，節目同時表揚優質商戶，做到顧客、商戶、香港整體社會三贏。

他強調， 希望今次「真人 show」令社會討論焦點重回優質商戶，「可以將鏡頭集中在服務優質的商戶， 讓更多人知道，其實香港都有好多用心做好服務的商家和員工。」

黃金寶則說，店舖不能只靠商品種類繁多及質素取勝，售貨員亦需掌握專業產品知識及豐富經驗，並仔細聆聽顧客需要，樂於分享，才可提供獨一無二優質服務。他舉例，單車店內除了售賣單車零件及服裝，更會主動運用由外國引入的精密儀器，為顧客量度身高、腳型、體重 等，方便客製化單車。店內又設咖啡吧提供輕食，成為單車發燒友另一聚腳好地方。

兩位主持人李尚正（阿正）及盧頌恩（妹頭）今次會化身導遊， 混入餐飲、零售、交通、酒店住宿等行業，以第一身角度替全港觀眾測試香港旅遊業的服務質素，讓觀眾了解何謂優質服務精神。逢周日晚上九時正，於 HOY TV（免費電視 77 台）播出。

旅發局表示，除了逢周日晚上播出的電視真人Show《臥底服務團》，旅發局會繼續循多方面提升業界服務質素。包括已完成檢視「優質旅遊服務」計劃商戶評審準則，加大員工所佔的評分比重，肯定服務質素重要性，修訂準則已於今年 1 月初實行。此外，旅發局及優質旅遊服務協會將於下半年，舉辦「傑出優質商戶及員工服務獎」，嘉許前線從業員。旅發局稍後會推出全新宣傳片，鼓勵市民一同展現好客精神。

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責任編輯：陳麗娜

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