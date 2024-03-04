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【詐騙索償】涉串謀患癌胞姐騙保險索償　內地女子認串謀詐騙囚32個月

社會 18:29 2024/03/04

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內地女涉串謀患癌胞姐等人詐騙保險賠償，今被判囚32個月。資料圖片

45歲內地進出口公司女助理涉安排胃癌病人冒充自己在港求醫，向本港保險公司申請索償後被拒，其後再安排有卵巢癌的胞姊來港求診嘗試索償事敗。女助理今（4日）於西九龍法院（暫代區院）承認2項串謀詐騙罪，被判囚32個月。

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辯方求情指，被告廖小伊（現年45歲）其保費由胞兄代交，被告對胞兄和另一被告、友邦前保險代理王家強的犯罪計劃不知情，僅按指示將身分證交出，讓別人冒充她求醫和索賠。暫委法官鄭紀航質疑，被告毋須付保費就可獲得賠償金，「會唔會咁天真」。

法官判刑時指，被告是保單持有人和索償人，欺詐計劃沒有被告參與便不會成事。法官指，被告首次索償失敗後仍再次犯案，兩罪索償額逾67萬元美金（折約528萬港元），對保險公司造成潛在損失，判監32個月。

案情指，被告於2017年經友邦前保險代理王家強購入危疾保。被告胞兄廖薜腱於2018年6月通知王，他已招攬1名胃癌女病人假扮被告來港求診。

同年8月，被告借出身份證予該病人，讓她在港接受醫療檢驗。後來友邦對索償起疑，要求被告接受友邦指定醫生檢驗，結果揭發被告沒有患癌，拒絕索償。及至2019年，被告胞姊廖小清確診卵巢癌，廖薜腱及王再安排廖小清冒認被告來港求醫，被告14次借出身份證予胞姊，由王提出危疾索償，索償同被暫停處理。同案被告王家強等共3人，早前於高等法院承認串謀詐騙等共9項控罪，被判監4年半至6年4個月。

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記者：陳曉欣

罪案 保險公司 保險索償 卵巢癌 胃癌

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