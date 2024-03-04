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周末好去處丨 2024鴨脷洲洪聖傳統文化節 欣賞放水燈祈福+賀誕神功戲+水燈晚會

休閒消費 18:36 2024/03/04

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鴨脷洲年度盛事「洪聖傳統文化節」慶典將於3月17日舉行。

鴨脷洲年度盛事「洪聖傳統文化節」慶典將於3月17日舉行，至今已有逾百年歷史的洪聖寶誕現已發展成為一個歷史悠久、感恩意義和極富地方特色信仰的大型傳統文化活動，節目包括：接神儀式、放水燈祈福、龍舟「點睛」環節及傳統龍舟拜廟、醒獅採青、水燈晚會、賀誕巡遊、賀誕神功戲、正誕日(洪聖寶誕)祝壽儀式、頒旗典禮、及送神儀式等。

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為酬謝神恩，大街上鑼鼓喧天，為鴨脷洲區內帶來「群神聚首」的熱鬧歡騰景象，並祈求洪聖爺保祐鴨脷洲村民風調雨順、漁獲豐收、國泰民安。

當年鴨脷洲村民主要以造船、捕魚及海運為生，面對汪洋大海及變幻莫測的天氣，為求海神的庇佑，舟楫安全，風調雨順，村民敬拜海神的習俗由來已久。洪聖為「南海之神」，傳說洪聖顯聖救民，為酬謝神恩，鴨脷洲居民立廟奉祀，並於每年農曆二月十三日自發為洪聖大王祝壽，於洪聖寶誕舉行盛大慶典、酬神演劇。

為弘揚此香港特色傳統文化，洪聖傳統文化節於2014年被列為「香港非物質文化遺產」，於2017鴨脷洲洪聖寶誕榮獲香港回歸20周年的大會活動之一，2019更得到香港旅遊發展局支持。據廟內鑄於乾隆癸巳年古鐘推算，鴨脷洲洪聖古廟建於1773年，距今已有250年歷史。古廟及廟前的一對龍柱- 人稱「定海神針」於2014年被列為法定古蹟，並是首批評為法定古蹟的廟宇之一。

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