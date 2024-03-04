學校動態｜愛官小學生設計科技產品助長者改善生活　「小學校大社區」讓教育回饋社區　

▲ 愛官本年度的體驗式學習週帶領同學跑出課室，走進社區。

愛官強調「從體驗中學習」，設計多元化的體驗學習，讓師生到真實的場景學習，因此以「小學校．大社區」作理念，將社區的每個角落變成教材，豐富學生所學。東區不單有海防博物館，也是昔日的漁村，有不少廟宇，亦有很多小店，而這區長者比例很高、人口老化等，全都可以跟課程掛鈎，化成體驗學習活動。

最新影片推介︰

本年度的體驗式學習週為各級同學提供了不同的學習主題就是希望帶領同學跑出課室，走進社區，推動無牆教室，主張要在實際生活場景學習、應用並回饋社區。

學校更在四至六年級推動「From School To Society」的STEAM跨科學習，讓各級學生透過戶外參觀、考察、參與體驗活動等，研習不同的主題。

今年五年級同學到訪推動樂齡科技發展的科研機構，又會參觀創新科技署的「標準及校正實驗所」；六年級同學更會跳出香港到深圳觀摩「智慧城市」，到訪深圳多翼科技創新科技有限公司。同學透過蒐集、預備、整理相關的資訊，透過科技學習去設計一些物品幫助長者改善生活或從市民的需要作出發點將東區改建為智慧城市。

學校重視環境教育，師生曾到本地以至海外包括加拿大、新加坡、中國等考察生態，更牽頭與來自18區的小學，在學界舉辦「全港小學野外大搜查」比賽，藉着線上線下多元化的活動，包括網上專家講座、虛擬實境（VR）與實地結合的考察、網上問答比賽、親子自然生態攝影比賽等，連續兩屆向超過180間小學、逾700名師生散播環保概念的種子。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

本年度更與香港大學教育學院合作，舉辦「環保基金香港環保小先鋒：虛擬實境創客計劃」，借助大學研發的VR創作平台，為公眾製作6大生態熱點的VR，提升同學保育意識，強化他們的公民責任感。

「小學校．大社區」理念不單鼓勵同學服務社區，認識社區，更與愛官與學界同路合作，形成一股更強大的力量，再一起服務教育界、整個社會，以至全世界。

本年度，愛官繼續舉辦第三屆「全港小學野外大搜查」，約五十間學校，七十多隊師生參加，並會參與4月26至29日的生態速查比賽「全球城市自然挑戰賽」，讓學生更多地接觸大自然、豐富他們的生態和自然科學知識，更能讓他們在這個全球比賽中幫助香港取得更好的成績和更高的世界排名。

愛官亦繼續舉辦第二屆愛官盃線上校際英文會話比賽，約六十間學校，超過一萬位同學參加。家長及社區人士對「小學校．大社區」的支持是舉足輕重，期待大家一起陪伴下一代成長。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰王明芳