【社會福利】社署更新競投津助福利項目評分　過去三年需有支持政府活動往績

社署表示，於2024年第一季起推行兩項有關競投新津助福利項目方面的新措施，包括於評分標準中，需有支持及響應政府政策、活動往績的要求。社署表示，由愛國愛港、支持香港特別行政區政府施政的社福機構協助推行福利政策，有利於確保各項福利工作落實到位，惠及有需要的市民及弱勢社羣。

新要求包括，於過去3年有舉辦或協助舉辦響應或支持政府政策及措施的活動或服務項目的往績的要求，例如與社會或福利政策及措施相關、國情與國家發展、慶祝中華人民共和國成立周年及慶祝香港回歸祖國周年活動。另外，亦孑需增加在地區上建立地區聯絡或服務網絡的評分比重，突顯地區策略性協作的重要性。

樂善堂總幹事劉愛詩表示支持並認為做法恰當, 是公開公平公正表現, 讓社福機構明白政府標準。她認為社福機構如在競投上要提供相關資料, 是輕而易舉的事, 相信社署在競投標書會列明舉辦多少個活動, 可以取得最高分數, 有助機構提升標書的競爭力。

劉愛詩分享, 若以他們競投津助的長者日間護理中心為例, 當中需要地區不同持份者支持, 構建地區協助策略發展, 樂善堂一般會透過地區活動認識並與不同持份者交流, 構建地區資源網絡, 共享資源並集地區力量支援長者、基層或有需要的一群。至於政府政策活動, 例如政府在安老的方針, 一向以「居家安老為本、院舍照顧為後援」, 樂善堂在構思長者日間護理中心的津助服務時, 不時會在地區舉辦居家安老的健康講座、如何紓緩照顧者壓力等。

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責任編輯：陳展棋