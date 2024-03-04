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【虛假陳述】男子虛報婚姻狀態藉獲配公屋　被判監1個月緩刑1年

社會 18:37 2024/03/04

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（資料圖片）

一名公屋申請人因虛假陳述婚姻狀況今（4日）被判監1個月，緩刑十二個月。房屋署表示，該名公屋申請人在2018年向房屋署遞交的一份入住公共房屋聲明中，申報他的婚姻狀況為已婚，並於當日完成入伙手續，惟經調查揭發，他實際在遞交公共房屋聲明期間正辦理離婚，刻意隱瞞他的婚姻狀況以藉此獲配公屋。

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房署指，該名申請人其後被檢控，經為期兩天的審訊後，較早前在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性，及經閱讀過感化報告後，判被告監禁一個月，緩刑十二個月。

房署提醒所有公屋申請人，如因違反《房屋條例》第26（1）（c）條，即在申請公屋時明知而向香港房屋委員會作出虛假陳述，而被法庭定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月，相關的公屋申請會因此而被取消，而已入住的公屋單位亦會因此而被房屋署收回。

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責任編輯：黃小冰

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