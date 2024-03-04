  • 21°C
香港時間 : 2024304日 (週一) 20:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

機場穿搭｜搭飛機也要穿出時尚感　盤點上機必備服裝打造隨性美

休閒消費 19:07 2024/03/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

坐飛機也可以穿得很時尚！

隨著疫情過去，各國通關之後，不少人選擇報復式出國旅遊，而他們亦很喜歡在機場打卡留念，以證到此一遊。雖然搭飛機穿搭以舒適為主，但時尚感還是很重要的，究竟女生們如何可以穿出既隨性又時髦的機場Look呢？

大家不妨參考一眾藝人、KOL，她們常常飛到外地工作，但在機場拍的照片都很好看，現在就為大家盤點她們當中的必備服裝單品。

點擊圖片放大
+8
+7

1.外套

一件小外套對於機場穿搭來說非常重要，因為它既可以保暖，又可以為一身造型畫龍點睛，因為坐在冷氣出風口位置的話，外套就有擋風作用，而外套款式多元化，以KOL倪晨曦與Sue為例，她們經常上載機場照，見她們都喜歡以外套作配搭，兩人均曾以衛衣款式外套搭配舒適褲子，看起來隨性自在，倪晨曦還曾以牛仔外套搭配瑜珈褲，而天王嫂昆凌亦曾穿上牛仔外套登機，牛仔是時尚界長青樹，總有一件看門口。

2.衛衣

剛才提及倪晨曦與Sue穿上衛衣款式外套坐飛機，其實衛衣的確是很重要的單品，尤其是打造休閒風，韓國天團BLACKPINK成員Lisa就曾穿灰色衛衣坐飛機，還套上衛衣的帽子，看來年輕有活力，最重要是夠輕便。

點擊圖片放大
+4
+3

3.帽子

搭飛機難免會弄亂頭髮，尤其坐長途機，所以帽子這個時候就大派用場，藝人林芊妤（Coffee）與Sue不約而同戴上Cap帽，除了增添造型感之外，又不怕落機時頭髮亂糟糟，可見帽子是很好的機場穿搭單品。

4.舒適褲子

機場穿搭的最重要單品，非一條舒適褲子莫屬，因為連續坐在同一張椅子上數個小時以上，如果褲子不夠舒服，的確令人崩潰，大家可參考Lisa、Sue、Coffee、倪晨曦，她們皆穿上寬鬆褲子、寬版牛仔褲或瑜珈褲上機，而且以長褲為主，既保暖又舒服。大家亦要注意一個重點，就是不要穿上難以穿脫的褲子，例如連身褲、工人褲，這樣會不方便上廁所呢。

5.墨鏡

通常搭飛機都不想化妝，因為飛機上的空氣非常乾燥，如果化妝會令到皮膚不舒服，這個時候一副墨鏡就有很大作用，既可遮住黑眼圈，更可以增添星味，就算是普通人，也可以靠墨鏡而擁有明星架勢呢。

最新影片推介：

TOPick柴犬追星
娛圈孝順仔丨林子善感激TVB知遇之恩　計劃為父母置業：呢世都還唔晒

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：李惠儀

 

 

相關文章

新年穿搭｜新年這樣穿才能紅粉緋緋？　盤點星級靚太靚媽喜慶穿搭
19:02 2024/01/30
新年穿搭｜新年這樣穿才能紅粉緋緋？　盤點星級靚太靚媽喜慶穿搭
時尚彩妝｜Maison Margiela時裝騷「陶瓷娃娃妝」爆紅　精緻詭譎妝容驚為天人
19:01 2024/01/30
時尚彩妝｜Maison Margiela時裝騷「陶瓷娃娃妝」爆紅　精緻詭譎妝容驚為天人
Angelababy赴杜拜出席奢華酒店開幕派對　與國際級巨星同場狀態大勇
18:02 2024/02/11
Angelababy赴杜拜出席奢華酒店開幕派對　與國際級巨星同場狀態大勇
名牌手袋｜CHANEL 3月加價15%？　盤點5大保值手袋款式
13:48 2024/03/01
名牌手袋｜CHANEL 3月加價15%？　盤點5大保值手袋款式

你可能感興趣

新年穿搭｜新年這樣穿才能紅粉緋緋？　盤點星級靚太靚媽喜慶穿搭
19:02 2024/01/30
新年穿搭｜新年這樣穿才能紅粉緋緋？　盤點星級靚太靚媽喜慶穿搭
時尚彩妝｜Maison Margiela時裝騷「陶瓷娃娃妝」爆紅　精緻詭譎妝容驚為天人
19:01 2024/01/30
時尚彩妝｜Maison Margiela時裝騷「陶瓷娃娃妝」爆紅　精緻詭譎妝容驚為天人
Angelababy赴杜拜出席奢華酒店開幕派對　與國際級巨星同場狀態大勇
18:02 2024/02/11
Angelababy赴杜拜出席奢華酒店開幕派對　與國際級巨星同場狀態大勇
時裝服飾 時尚 機場 倪晨曦 林芊妤 KOL