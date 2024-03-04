機場穿搭｜搭飛機也要穿出時尚感　盤點上機必備服裝打造隨性美

▲ 坐飛機也可以穿得很時尚！

隨著疫情過去，各國通關之後，不少人選擇報復式出國旅遊，而他們亦很喜歡在機場打卡留念，以證到此一遊。雖然搭飛機穿搭以舒適為主，但時尚感還是很重要的，究竟女生們如何可以穿出既隨性又時髦的機場Look呢？

大家不妨參考一眾藝人、KOL，她們常常飛到外地工作，但在機場拍的照片都很好看，現在就為大家盤點她們當中的必備服裝單品。

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1.外套

一件小外套對於機場穿搭來說非常重要，因為它既可以保暖，又可以為一身造型畫龍點睛，因為坐在冷氣出風口位置的話，外套就有擋風作用，而外套款式多元化，以KOL倪晨曦與Sue為例，她們經常上載機場照，見她們都喜歡以外套作配搭，兩人均曾以衛衣款式外套搭配舒適褲子，看起來隨性自在，倪晨曦還曾以牛仔外套搭配瑜珈褲，而天王嫂昆凌亦曾穿上牛仔外套登機，牛仔是時尚界長青樹，總有一件看門口。

2.衛衣

剛才提及倪晨曦與Sue穿上衛衣款式外套坐飛機，其實衛衣的確是很重要的單品，尤其是打造休閒風，韓國天團BLACKPINK成員Lisa就曾穿灰色衛衣坐飛機，還套上衛衣的帽子，看來年輕有活力，最重要是夠輕便。

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3.帽子

搭飛機難免會弄亂頭髮，尤其坐長途機，所以帽子這個時候就大派用場，藝人林芊妤（Coffee）與Sue不約而同戴上Cap帽，除了增添造型感之外，又不怕落機時頭髮亂糟糟，可見帽子是很好的機場穿搭單品。

4.舒適褲子

機場穿搭的最重要單品，非一條舒適褲子莫屬，因為連續坐在同一張椅子上數個小時以上，如果褲子不夠舒服，的確令人崩潰，大家可參考Lisa、Sue、Coffee、倪晨曦，她們皆穿上寬鬆褲子、寬版牛仔褲或瑜珈褲上機，而且以長褲為主，既保暖又舒服。大家亦要注意一個重點，就是不要穿上難以穿脫的褲子，例如連身褲、工人褲，這樣會不方便上廁所呢。

5.墨鏡

通常搭飛機都不想化妝，因為飛機上的空氣非常乾燥，如果化妝會令到皮膚不舒服，這個時候一副墨鏡就有很大作用，既可遮住黑眼圈，更可以增添星味，就算是普通人，也可以靠墨鏡而擁有明星架勢呢。

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責任編輯：李惠儀