顧定軒為首張個人EP舉行簽唱會　Zeno為粉絲送窩心驚喜

▲ 顧定軒為出道以來首張個人EP舉行簽唱會。

顧定軒（Zeno）近年多棲發展，從出道初期作為演員參與電影及電視演出外，近年更成為歌手，推出多首歌曲。今年顧定軒正式推出籌備多時的首張實體EP，為隆重其事，昨日（3月3日）為出道以來首張個人EP舉行簽唱會，多位圈中好友亦到場支持。

除為現場粉絲樂迷送上多首歌曲外，顧定軒更緊接唱歌環節後即場舉行簽名環節，為在場粉絲們送上窩心驚喜。

獨白 MONOLOGUE丨顧定軒推EP+開騷後有新搞作 Zeno拍張蔓姿執導作品談曖昧

▲ 顧定軒舉行簽唱會。

校園生活成創作靈感

對於有大批粉絲到場支持，顧定軒表示十分高興能夠於新年之始能與一眾歌迷粉絲見面聚會，並表示活動更是別具意義。當提到首張 EP 製作時，顧定軒指此 EP 已經籌備多月，並笑言在未知道是否能面世之時，於去年 8 月便已經拍攝好整輯相，所以當作品完成後更是十分感動。

他更補充表示，《ZKOOL》是以校園生活為創作靈感，並以3首歌曲串連一個小男孩期待開學、到暗戀鄰班女孩到表白之段段難忘時刻，所以著大家與他一同透過歌曲體驗這個甜蜜經歷。顧定軒更指簽名見面會就好像是一個小小的畢業禮，並十分感謝現場眾多朋友特意出席，與他一起見證這個難忘時刻。

▲ 顧定軒舉行簽唱會。

傾談過後，顧定軒便一口氣為現場一眾粉絲唱EP歌曲包括《行動代號 0901》、《Y-not-2-OK》及《羅曼蒂克!》。

其後，粉絲在唱歌環節完成後，將準備好的小小心意送予顧定軒以示支持，令現場隨即洋溢著滿滿甜蜜氣氛。活動過後，顧定軒亦特意走到台下跟粉絲大合照。

最新影片推介：林子善專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5