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BB改名｜嘉欣已out凱琳子朗並列第5　2024香港百大最受歡迎中英文名出爐

新手爸媽 09:00 2024/03/05

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2024香港百大最受歡迎中英文名出爐，原來「嘉欣」已經Out，究竟邊個名字最受新一代爸媽歡迎？

【BB改名/香港中文名/英文名】新手爸媽為BB改名是一大難題，有人隨喜好貪好聽，有人會夾時辰八字。近年相信大家都會認識幾位「嘉欣家俊」，這些名字確實一度高踞香港熱門中文名字排行榜，但來到2024年，「嘉欣家俊」已不再如往年受歡迎，究竟邊個名字是目前最當紅？

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每隔一段時間會發現一些名字特別常見，例如爺爺嫲嫲年代有很多人的名字都有「龍」、「基」、「鳳」、「蓮」、「麗」、「娟」、「蘭」、「榮」、「群」、「國」等字；父母一輩就很多「文」、「慧」、「儀」、「霞」、「秀」、「芳」、「珠」、「達」「偉」、「華」、「成」等字。

而現今父母改名已換了另一批名字，專門為父母改名提供意見的網站「NAMCHEF」，公布了2024年香港熱門中英文名字排行榜，即刻睇睇你和你子女的名字有否上榜！

2024香港百大最受歡迎中文名

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2024香港百大最受歡迎英文名

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責任編輯：林綺玲

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