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《東張西望》奪上周收視冠軍之位　《婚後事》成網絡熱話收視卻反輸《再見‧枕邊人》

娛樂 19:00 2024/03/04

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《婚後事》

翡翠台上周（2月26日至3月3日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周兩套劇集首播，馬德鐘、張曦雯、黃智雯主演的《再見‧枕邊人》首周跨平台直播收視最高19.1點（124萬觀眾）；另一套為陳自瑤、羅子溢等主演的《婚後事》首周最高收視17.3點（113萬觀眾）。

婚後事丨王敏奕展「最姣小三」致命威力　騷香肩含羞回眸獲封：最甜美慾望化身

《再見‧枕邊人》

資訊節目《東張西望》最高收視22.6點（147萬觀眾），登上周收視冠軍位置；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.2點（131萬觀眾）；森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《HOME即是識》最高收視13.4點（87萬觀眾）；綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，最高收視13.5點（88萬觀眾）。

周六晚特備節目《博愛歡樂傳萬家》，最高收視18.5點（120萬觀眾）。周日晚歌唱真人騷《中年好聲音2》，10強選手與《聲夢傳奇》學員合唱爭奪9強席位，最高收視22.5點（146萬觀眾）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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