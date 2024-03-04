【全國兩會】晤國家財政部部長藍佛安　李家超：鼓勵地方政府在港發行離岸人民幣債券

▲ 李家超 （左）今日下午在北京與國家財政部部長藍佛安（右）。(政府新聞處圖片)

行政長官李家超今日（4日）下午抵達北京，展開訪問行程，準備列席人大會議開幕。他今日先拜訪國家財政部，與部長藍佛安會面。李家超說，港府會持續鼓勵內地地方政府在香港發行離岸人民幣債券和綠色債券，利用香港銜接國際的金融系統和專業服務，助力人民幣國際化和經濟綠色轉型，推動國家高質量發展。

▲ 李家超與藍佛安會面，財經事務及庫務局局長許正宇(右一)亦有出席。(政府新聞處圖片)

李家超與藍佛安就加強內地與香港金融合作，以及鞏固香港作為國際金融中心地位等議題交換意見，財經事務及庫務局局長許正宇亦有出席。李家超表示，財政部連續15年在香港發行人民幣國債，充分展示國家支持香港作為國際金融中心及全球離岸人民幣業務樞紐的地位，有助促進香港債券市場的發展，以及吸引更多國際資金匯聚本港。



之後，李家超出席國家衞生健康委員會、醫務衞生局（醫衞局）和香港賽馬會的合作文件簽署儀式，見證香港賽馬會分別與國家衞生健康委員會簽署《香港賽馬會國家衞生健康人才能力建設項目》合作備忘錄和《香港賽馬會國家衞生健康高端人才獎學金》合作框架協議，以及與醫衞局簽署《醫務衞生局與香港賽馬會本地傳染病預防及應對項目》合作備忘錄。

李家超：未來會推出「長者醫療券大灣區試點計劃」



李家超說，港府會繼續加強內地與香港醫療人才雙向培訓及交流，而跨境醫療協作是特區政府工作的重中之重，未來會推動多項工作，包括成立「大灣區國際臨床試驗所」、參與並支持國家醫院認證標準國際化，以及推出「長者醫療券大灣區試點計劃」等。



李家超明日將列席第十四屆全國人民代表大會第二次會議開幕會。

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責任編輯：區綽彥