【全國兩會】馬逢國：夏寶龍提醒要防止外部勢力破壞香港 特別是經濟方面

▲ 夏寶龍今日與港區人大代表會面，馬逢國(中)表示，夏寶龍會上表達非常滿意香港考察之行。（林曉君攝）

繼昨晚會見港澳政協委員，港澳辦主任夏寶龍今日與港區人大代表會面。港區人大發表團團長馬逢國表示，夏寶龍會上有作講話，分享香港考察之行，感覺他非常滿意、開心，認為方方面面有很大進步，亦提到23條，大家都好希望儘快完成立法，但仍有外部勢力干擾，希望大家勇於做鬥爭，亦要防止外部勢力破壞香港，特別是經濟方面。「希望大家上下齊心，一齊抵禦可能出現的複雜環境。」不過未具體提及任何潛在的威脅，只是提醒。

會面約半小時，其後與數位代表進行工作晚餐。特首李家超早前引述夏寶龍成好消息陸續有來，被問到夏寶龍會上有無提到有何好消息，馬逢國稱，會上沒有特別提出。另外，會上沒有特別提及為何取消總理記者會。

港區人大代表團副團長陳勇表示，夏寶龍提到，港區全國人大代表的角色好重要，希望繼續發揮好作用，並形容特首和港府很努力，呼籲各界全力支持。經濟上，要警惕美西方邪惡政客的破壞，保衛好香港國際金融中心，做好經濟，才能更好發揮香港特獨作用。

港區人大代表陳仲尼引述夏寶龍指，中央看重香港的，是香港能夠發揮的作用和功能，特別是「國際金融中心、航運中心、貿易中心及科創中心」。而香港要做得好，一定要繼續保持國際化、市場化及法治化。

全國人大常委李慧琼稱，夏寶龍與港區人大代表一齊吃晚飯，非常親切，亦提醒港區人大代表要做好工作，包括人大會議期間就國家政策和發展方向積極建言獻策。

夏寶龍昨晚亦分三批與港澳政協委員會面，每場半小時內。全國政協委員陳卓禧其後在報章撰文時透露，夏寶龍十分讚賞剛宣讀的財政預算案，雖然有赤字，但不算得什麼，香港的財政狀況是發達經濟體中最好的，不是有人唱衰就能唱衰的，他對香港的經濟前景很有信心。

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記者：林曉君