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可憐的東西丨拆解導演尤格藍西莫作品風格 大膽鏡頭運用成招牌式美學

娛樂 20:12 2024/03/04

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《可憐的東西》

由希臘導演尤格藍西莫 （Yorgos Lanthimos）執導、愛瑪史東（Emma Stone）主演《可憐的東西》（Poor Things）在第77屆英國影藝學院電影獎頒獎典禮榮獲5個獎項，包括最佳女主角、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳化妝髮型、及最佳視覺效果。

在即將舉行的奧斯卡金像獎，《可憐的東西》獲11項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角等大獎。

其實導演尤格藍西莫一直受業界及影迷讚許，其前作《爭寵》（The Favourite）、《單身動物園》（The Lobster）等都充滿其獨特風格，形成招牌式的尤格藍西莫美學。

可憐的東西丨拆解愛瑪史東獨特服裝髮型秘密　誇張衣袖具特別象徵意義

《可憐的東西》

扭曲視覺感呈現荒謬世界

導演尤格藍西莫在《可憐的東西》中，與曾在《爭寵》合作過的攝影指導Robbie Ryan聯手，所以於《爭寵》中大膽使用的廣角、魚眼鏡頭，都可以在《可憐的東西》中見到，成為了尤格藍西莫的風格。
 
《可憐的東西》中，魚眼鏡頭在女主角貝拉（愛瑪史東飾）的「幼兒期」特別多，透過魚眼鏡頭視角接近180°的視野，場景透視到近乎誇張，加上詭譎緊湊的音樂、黑白配色，讓觀眾感受到不適與驚悚感，同時也反映了其創造者葛溫貝斯特（威廉迪福飾）的扭曲心靈，呈現荒謬世界。

《可憐的東西》

這種大膽的鏡頭運用首見於《爭寵》，攝影指導Robbie Ryan一改定鏡手法，在古裝片中使用廣角、魚眼鏡頭：「這讓電影從遊樂場，變成宛如戰場般的牢獄。」

劇組使用Arricam ST與LT底片攝影機，以Panavision PVintage 10mm廣角定焦鏡，捕捉演員於空間裡的表演，導演：「我們加強表現，人在巨大房間裡的孤獨感。」

Robbie Ryan補充稱：「他是一位很有自信的導演，他想以此為電影說話，以證明這是一齣好電影。我們沒有用其他鏡頭，沒有打安全牌，這實在很勇敢。」

《爭寵》

使用變焦鏡頭

《可憐的東西》在鏡頭運用上，除有尤格藍西莫的舊方式，亦帶來新嘗試。Robbie Ryan：「尤格藍西莫想在每部戲上都有新嘗試。在《爭寵》中是沒有變焦（Zoom）的，但在今次，我們就用了很多變焦，並透過正發展變焦鏡頭來建立場景。」
 
除變焦，電影中亦大量使用推移（Dolly）、推拉（Zolly）三種運鏡方式，營造恐懼感與幽默感，同時像貝拉（愛瑪史東飾）的思想一樣難以預測。加上特寫鏡頭配合演出，用於重點描述與劇情推進，並在第一部份「幼兒期」，與第二部分「遊歷期」大量使用。

《可憐的東西》

粉漆場景取代實景

美術設計是導演尤格藍西莫營造出故事超現實感的最重要部份，《可憐的東西》的美麗場景，就是由設計師Shona Heath與James Price操刀。James Price：「當我第一次跟尤格藍西莫見面時，他告訴我他想要以現代的技術拍攝一部1930年代風格的電影。」
 
場景以虛實作交替，所以會見到熟悉同時又陌生的倫敦、里斯本與巴黎，James Price：「他想要打造一個我們現實生活中看得到的世界，但同時也能保持一種新語言的一致性，這種語言介於超現實主義、幻想、超凡脫俗、夢幻之間，但也被設定在一個熟悉的時代。」

《可憐的東西》

最終Shona Heath與James Price在匈牙利布達佩斯的Origo Studios打造場景 ，該攝影棚佔地115,00平方英尺並且具有四個室內攝影棚，及60,000平方英尺的外景空間。

而片中巨大的里斯本場景，則是在Korda Studios建造，這是歐洲大陸最大的攝影棚，需要半個小時才能走完整個場景，James Price：「從電影製作一開始，就沒有甚麼是不可能的。他希望它看起來像以前從未做過的事情。」

作品均帶強烈諷刺感
 
尤格藍西莫的作品之所以令人留下深刻印象，是因為他的浪漫總帶著驚慄感，這尤見於《可憐的東西》。電影被形容為「扭曲的科幻浪漫喜劇」，當中會見到貝拉的幾段感情，會有浪漫的時候，但同時又有可怕之時，尤其是與鄧肯魏德本（麥克雷法路 飾）的一段情。

貝拉本來已許配給邁斯麥坎多 （拉米尤瑟夫飾），但就被鄧肯以誘惑的方式帶走，從而與對方一邊遊歷，一邊發生性關係，但這段「浪漫」又以可怕來結束，鄧肯本來是個花花公子，最終卻不禁愛上貝拉不能自拔，最終發瘋。以導演自己的話說：「我的電影全部都是問題兒童。」

《單身動物園》

在導演前作《單身動物園》之中，單身的人會被送至郊外飯店共處，與外界斷絕聯繫45天。所有人需於時限內找到伴侶，否則將會被變成動物。

導演稱：「我們想對情感關係，以及人們看待單身者、已婚夫妻的方式，加以詮釋。」但劇情並非只有沉重，尤格藍西莫參考Luis Buñuel、Stanley Kubrick等大師的電影，以帶諷刺的喜劇影像語言帶來幽默感，但就盡量做到致敬而非模仿：「我們有自己的邏輯與方式，並努力做到這點。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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