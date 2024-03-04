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【疫情防控】賽馬會早前捐30億助疫情防控　盧寵茂：將建立首個流行病電子管理系統

社會 19:58 2024/03/04

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政府表示，將建立首個流行病電子管理系統 。(政府新聞處提供)

施政報告提出，由賽馬會捐款30億港元，支持一系列增強內地和香港特區疫情防控，以及兩地聯防聯控的措施。其中10億港元會用於加強香港對傳染病的監測、分析和預警，鞏固應對疫情的能力，以及促進預防和應對新發傳染病的研究。

盧寵茂於北京代表醫務衞生局、與賽馬會以及國家衞生健康委員會簽署多份合作備忘錄。盧寵茂表示，10億捐款是特區政府醫療衞生部門收到的最大一筆捐款。將第一次建立一個綜合流行病電子管理系統。新系統結合疾病監測、接觸者追蹤、病例管理、數據分析和執法支援等方面的工作。捐款不只為防火牆「添磚加瓦」，更加是裝上晶片、光纖，成為一道智能防火牆。

盧寵茂亦指，必須有居安思危的意識，為將來可能出現的新發傳染病作好準備。「與其救火，不如防火」。香港賽馬會的慷慨捐款，將有助香港築起一道更穩固的傳染病防火牆。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

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