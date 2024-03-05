【簡約公屋】元朗簡約公屋營運招標　戴尚誠：達2要求每月最高獲額外8.5%營運獎金

▲ 元朗攸壆路的首個簡約公屋項目下月19日截標。（梁薾心攝）

位於元朗攸壆路的首個簡約公屋項目預計明年首季入伙，房屋局上周五就項目的營運及管理公開招標，下月19日截標，目標7月有結果；本月15日會為有興趣投標並已登記機構舉行招標簡介會。

房屋局副局長戴尚誠昨指，投標書採用雙信封制度，技術計劃及價格評分佔比各半，強調「並非一定價低者得」；又指會制定一系列涵蓋6大範圍的關鍵績效指標（KPI）評估營運表現，且設2大獎賞，最高每月可獲額外8.5%營運獎金。

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元朗攸壆路簡約公屋項目提供約2,100個單位，租金介乎740至1,420元，預計明年首季入伙，房屋局現正進行為期7周的招標，且將提交中央投標委員會核准建議標書，目標7月公布中標者和開始前期管理營運。住戶申請資格和詳情則期望今年第二季公布，之後會盡快發信予合資格人士。房屋局副秘書長（特別職務）王明慧透露，上周五公開招標後，已有數10個組織表示有意查看標書。

戴尚誠指，投標者必須是非政府機構或持有效物業管理公司牌照機構，可選擇獨立投標或合作投標；合作投標機構數目不設上限，但須全部符合上述條件，並在標書列明誰是主要負責人。

投標書則採用雙信封制度，技術計劃書與價格標書分開兩個信封密封提交，先按投標者規模、管理能力和經驗，評審技術計劃書內的營運管理模式、服務支援等，再就價格評分，兩者分數將以50︰50比例結合出綜合分數排名，故「並非一定價低者得」；中標者須進行財務審查。

戴尚誠提醒住戶租金會直接繳交政府，故投標者填寫價格標書時，毋須考慮租金變化或調整所帶來的不確定變數；又說營運合約期包括4至9個前期管理期及「3+2」年營運期，即中標者在首3年表現理想，才會獲批續營運餘下2年。

當局會制定涵蓋6大範圍的KPI，定期評估服務表現，例如每月審視清潔和保安、每3個月評估社會及社區服務；又會每3個月進行住戶滿意度問卷調查；涉服務內容除了包括住戶事務管理、日常保養維修等，亦涵蓋社會服務、營運配套設施等，例如助居民融入社區、提供老人護理和日間託兒、在提定地點經營洗衣店、便利商店和冷凍食品店等。

王明慧說，如表現不達標，該月營運費用便會按合約作出相應合理調整，但會確保機構可維持基本服務，且強調「有賞有罰」，若入住率在明年中達85%，或在1年後達90%並持續，機構每月可最高獲額外7.5%營運獎金；成功讓逾9成住戶用自動轉帳交租，則可每月獲額外1%獎金；營運費亦會每年因應通脹合理調整，「盼鼓勵營運機構不斷進步、做到最好。」

王明慧亦說，目前有約8萬多人輪候公屋3年或者以上，料對簡約公屋需求大；加上局方會主動向合資格人士發信、帶市民實地了解；中標者有半年時間做好宣傳；單位租金水平又相當吸引；項目兩處亦有巴士站或小巴站，且有接駁巴士來往最近港鐵站，有信心入住率能在短期內達標。

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記者：梁薾心