婚後事劇透丨第7集劇情預告　妻女外遊善仁終於跟靜海獨處

▲ 《婚後事》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演，第6集劇情講到靜海崩潰，因她自問對善仁自制自持，不問回報，是單純、超然、神聖的真愛，她找善仁對質……

婚後事丨王敏奕展「最姣小三」致命威力 騷香肩含羞回眸獲封：最甜美慾望化身

第7集（5/3）

（潘善仁視點）當初善仁得知父親潘良患癌大受打擊，明芯又不諒解，夫妻經常爭吵。

靜海跟善仁有靈性溝通，時刻都像在誘惑善仁，善仁竭力壓抑慾望。

善仁終於在妻女外遊的一晚，避無可避地跟靜海獨處……

明芯逮到善仁徹夜不歸，善仁無從辯解承認出軌。

明芯為了潘悅，口裡說重新開始，實際跟善仁分床而睡，夫妻關係冰封。

善仁自覺罪無可恕，寫成《婚後事》宣洩內心痛苦，成後來離婚導火線。

返回當下，靜海就《婚後事》來找善仁對質……

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