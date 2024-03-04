【23條立法】林定國：絕不會對言論、新聞和資訊自由施加任何不合理限制

▲ 林定國今晚在新城財經台雄財宴暨香港企業領袖品牌2024頒獎禮致辭。(政府新聞處圖片)

《基本法》二十三條立法公眾諮詢日前結束，律政司司長林定國今日強調，《基本法》二十三條立法，絕不會對大家都很珍惜的言論自由、新聞自由和資訊自由施加任何不合理的限制，「所以大家可以一萬個放心，必定能一如既往行事。」

林定國今日在新城財經台雄財宴暨香港企業領袖品牌2024頒獎禮致辭表示，感謝財經界、商界、傳媒朋友，都在《基本法》二十三條立法諮詢期內提供了十分寶貴的意見。他指，資訊自由和言論自由，正正是香港維繫國際金融中心地位的重要獨特優勢，所以很鼓勵和希望大家在這方面精益求精，維持和鞏固香港作為金融貿易中心的地位，大家在相關方面的工作十分重要。

林定國強調，香港的普通法制度中英雙語並重，並且具有可預期性，與全世界其他主要經濟體接軌，深受國際商界及投資者信任，因此，律政司一直努力做實事，推進不同措施，保持香港法律制度的競爭力及優勢，從而為企業家提供公平及自由開放的營商環境。

展望未來，林定國期望，加強與商界的溝通，聯同相關的政策局，確保我們的法律能與時並進，建構一個更有利的營商法律體制。

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責任編輯：區綽彥