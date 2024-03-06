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【全國兩會】丁薛祥促23條儘快完成立法　形容香港是鑽石　籲「不要天天搞政治」

政治 11:47 2024/03/06

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丁薛祥接見港澳政協委員。（林曉君攝）

主管港澳事務的國務院總理丁薛祥今日在政協禮堂，參加港澳政協委員聯組討論，並與委員共商國是。

與會者透露，丁薛祥發表近40分鐘講話，期間強調《基本法》23條要儘快完成立法，籲政協委員堅定支持。另有政協委員透露，丁薛祥在會上強調，香港對國家發展，一直發揮不可替代的作用，形容香港是鑽石，「不要天天搞政治」，要在經濟發展、改善民生方面辦實事。

港區政協委員蘇長榮透露，薛丁祥從6個方面與港澳政協委員進行交流，其中特別強調要築牢港澳國家安全的屏障，認為若無國家安全，港澳繁榮穩定無從談起，籲敢於鬥爭、善於鬥爭，才能保穩定、保發展，呼籲港區政協要有具體的行動支持23條立法。

另一政協委員莫華倫表示，在經濟民生方面，丁薛祥希望特區政府解決好基本民生問題，做好民生便不會影響政治問題。 

全國政協常委何超瓊表示，丁薛祥在會上鼓勵港澳政協，尤其在經濟發展上要再做好些，亦提到國際整體形勢存在不穩定因素，政協要留意保護國家安全及捍衛國家主權。

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記者：林曉君

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