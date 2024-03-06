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【全國兩會】丁薛祥接見港澳政協委員　突提問何謂「三趟快車」？

政治 09:20 2024/03/06

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丁薛祥突提問，何謂「三趟快車」。（林曉君攝）

全國人大、政協兩會在京召開，主管港澳事務後的國務院副總理丁薛祥今日在政協禮堂，參加港澳政協委員聯組討論，並與委員共商國是。

會議由全國政協副主席梁振英主持，有6至7位港澳政協委員發言，每人5分鐘，涉及不同議題。

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首兩位發言的是港區全國政協常委龔俊龍、澳區政協委員柯嵐。柯嵐發言主旨是愛國主義教育，丁薛祥一度打斷，突然提問「什麼是三趟快車」？

「三趟快車」是供應香港鮮活冷凍商品快運貨物列車的簡稱。上世紀60年代，香港居民副食品供應匱乏。為了保障香港市民的基本生活物資，1962年，原對外貿易部和原鐵道部共同開創編號為751、753和755的「三趟快車」，向香港同胞運輸豬牛羊、凍肉水產、鮮果時蔬等。

全國政協副主席何厚鏵、蘇輝、咸輝，港澳辦主任夏寶龍、副主任周霽、中聯辦主任鄭雁雄等參與會見。

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記者：林曉君

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