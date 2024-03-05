【全國兩會】唐英年：欣賞總理工作報告提出問題及挑戰　發債補短中期資金可接受

▲ 全國政協常委唐英年在北京見記者。（林曉君攝）

全國人大會議今早開幕，國務院總理李強發表其任內首份政府工作報告。全國政協常委唐英年在北京見記者，他表示，欣賞總理工作報告務實、進取，形容國家好的基本趨勢沒變，對國家發展有信心。唐英年欣賞報告提及一系列問題和挑戰，例如產能過剩、國內循環有堵點，國際循環有干擾、地方基層財政緊張等。

發債為過渡措施 搞好經濟更重要

對於總理報告提出，今年起連續數年發行超長期特別國債，今年計劃先發行1萬億元，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。今年港府的《財政預算案》，亦提出將於下個財政年度發債1200億元。對此，唐英年強調，發債非妖魔，以發債補足短中期資金可接受，自己當年出任財司時亦曾發債200億元，且非常受歡迎。但強調發債只是過渡措施，最終的基礎是要搞好經濟。

被問到是否認同香港進入結構性財赤，唐英年說，認同香港政府經常性開支近年大增，財政負擔增大，「你使多咗，就要搵多啲。」但遇到樓市下行周期，賣地、稅務收入均較預期少。唐英年續稱，自己當年不加稅，亦不減社福、醫療和教育開支，但削減政府部門開支和公務員薪酬，惟社會需明白政府財困，不能要求更多。結果2004年其首份預算案在毋需記名點票下獲通過。唐英年認為，政府要坦白和公開與市民對話，讓市民感到受尊重。

今年預算案提出增「富人稅」。唐英年笑稱，自己毋需交富人稅，「因為我收入唔超過500萬元。」

強調不會一次過推售全部西九土地

身兼西九文化區管理局主席的唐英年再次提到，西九資金鏈明年中會斷裂，很多合約未能簽訂，強調今年年中需就財務方案作決定。他又說，自己做過生意，財政司長，有滅赤、轉虧為盈的經驗，強調不會一次過推售全部土地，「只是舊豆腐切一小塊。」供西九營運和支薪就足夠。他又形容自己是「全香港最後一個推倒樓市的人」，強調不會推倒樓市。

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記者：林曉君