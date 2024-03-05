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消息：多位港區人大、政協兩會期間被召回港 23條立法快馬加鞭

政治 12:01 2024/03/05

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23條立法諮詢期上月28日結束。（資料圖片）

全國人大、政協兩會在京召開，港區人大代表、政協委員皆在京履職，消息指，有國家領導人明日會接見一眾港區政協。另有消息指，多位身兼立法會議員的港區人大、政協告假，今日回港。

國家大事當前，領導人接見之際告假，據聞忽召數人回港事涉《基本法》23條立法事宜。短短一個月的諮詢期上月28日結束，保安局表示，政府會全速整合諮詢結果，並向立法會相關事務委員會匯報。

消息指，需吿假返港的包括保安、司法事務委員會，以及「研究與《基本法》第二十三條立法相關的事宜小組委員會」成員，即日後法案委員會成員，包括：全國政協常委廖長江，他本身亦是「研究與《基本法》第二十三條立法相關的事宜小組委員會」主席；以及港區人大代表馬逢國（團長）、吳秋北（副團長）、梁美芬、黃英豪、吳永嘉；政協委員何君堯、管浩鳴、吳傑莊、李鎮強。

政界普遍料兩會閉幕之後、本月13日，政府便會提交立法草案予立法會首讀。雖然政界多期望暑假前完成立法，不過早有說法是，有關方面期盼更快完成立法，目標趕在全民國家安全教育日（4月15日）之前。

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撰文 : 傅流螢

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