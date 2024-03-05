薛家燕雲頂登台險滾落樓梯　陳展鵬馬德鐘兩大視帝及時救駕

▲ 薛家燕雲頂登台險滾落樓梯。

薛家燕日前與幾位視帝視后胡定欣、陳展鵬、馬德鐘、黎耀祥往馬來西亞雲頂登台，眾人落力載歌載舞。可是，家燕姐在行樓梯到舞台時，卻幾乎叉錯腳險滾落樓梯，十分驚險。

日前有網民在小紅書發布影片，當中一身桃紅色打扮的家燕姐升上舞台，她身邊有陳展鵬及馬德鐘兩大視帝，她捉住展鵬的手邊行落樓梯落舞台邊唱歌，而在旁的馬德鐘亦扶住家燕姐。

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家燕姐疑叉錯腳

可是，不知是家燕姐的鞋太高還是裙太長，當她行到第二級時疑叉錯腳整個人向前仆。

幸馬德鐘不愧曾當過G4，即敏捷地用雙手捉實家燕姐的前臂，而曾為運動員的展鵬也夠臂力，挽實家燕姐的手臂，避過意外的發生。

家燕姐也十分專業，企穩後很快回神過來繼續唱，陳展鵬與馬德鐘之後全程伴住她。

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