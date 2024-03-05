  • 26°C
香港時間 : 2024305日 (週二) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肝臟移植︱歌手張洪量愛妻換肝1年病逝　主診醫生揭罕見死因：2400多例中唯一1例【附肝硬化5大成因+4招預防】

都市病 10:17 2024/03/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

【肝衰竭/器官捐贈/換肝手術/肝硬化/張洪量】張洪量與愛妻Kate婚後育有一對子女，Kate在2021年出現肝硬化症狀，因肝衰竭急需換肝，惟張洪量因配對不成功而無法捐肝救妻，最後由其表弟捐肝予妻，移植手術成功，Kate康復進度良好。豈料，術後1年出現排斥，最後不敵病魔離世。當年的主刀醫生近日公佈其罕見死因，排斥現象或與種族有關。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜每日10次！2個簡單動作放鬆下腰背+屁股肉 眼睛乾無精神1招提亮雙眼

2原因無法捐肝救妻

綜合內媒報道，64歲歌手張洪量於2008年與立陶宛籍體操選手Jekaterina Servut（Kate）結婚，育有一對子女。2021年4月，Kate出現黃疸、倦怠症狀，證實患上肝硬化。不到半年，Kate肝衰竭急速惡化，出現大量腹水、肋膜積水及感染，急需換肝。張洪量第一時間表示願意捐肝救愛妻，惟經醫生評估後，認為他年過60歲且肝臟太小，故不適合捐肝。最後由當時38歲的表弟捐肝予愛妻，手術由高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆主刀，肝臟移植非常成功。

點擊圖片放大
+4
+3

同年12月，張洪量和Kate在術後曾在高雄長庚醫院的記者會上露面。張洪量透露，每周會親自駕車接載妻子覆診，來回車程10小時往返台北與高雄。他表示，

回診像度蜜月嘛，不覺得辛苦。

1年後現排斥 曾想過來港尋肝

Kate術後康復進度理想，有遵從醫生吩咐及建議，配合飲食和完全戒酒。據悉，Kate進行肝移植手術後1年，肝臟出現排斥。張洪量為救妻，明知道自己身體狀況不合適仍表示願意捐肝，甚至曾提出到香港為妻找肝臟的想法，惟最後Kate不幸於2022年病逝。張洪量去年在馬來西亞開演唱會期間憶起亡妻，多次落淚。

罕見死因與種族相關

當年的主刀醫生陳肇隆近日受訪時表示，Kate移植肝臟後出現罕見的「頑抗性急性排斥」，是高雄長庚2400多例換肝手術病患中，唯一一例由亞洲人捐肝給非亞洲人，和發生「頑抗性急性排斥」的病例。陳醫生解釋，肝臟移植術後約有兩成病患會出現急性排斥反應，通常增加抗排斥藥劑量或給予類固醇即可回復。

根據「美國器官移植受者科學登錄資料庫SRTR（Scientific Registry of Transplant Recipient）」逾8.5萬例的分析報告，指接受亞洲人捐肝的非亞洲人受肝者存活率最低，原因未明。

肝硬化5大成因

據本港衞生署資料指出，肝硬化是因肝臟長期受損，導致肝纖維組織增加，肝小葉構造的改變而變硬。肝硬化是無法根治的，但可以透過藥物治療及改變生活方式，減低肝臟繼續受損的機會。倘若病情嚴重，患者可能需要接受肝臟移植。造成肝硬化有5大成因：

  • 酗酒
  • 感染病毒(如慢性病毒性肝炎)
  • 大量服用某些藥物
  • 長期受某些環境毒物侵害
  • 遺傳或其他疾病所致(如代謝疾病及膽管阻塞)

預防勝於治療，衞生署亦建議4大保護肝臟的方法如下：

  • 減少飲酒
  • 注射乙型肝炎疫苗，保護肝臟免受乙型肝炎感染
  • 避免服用不必要的藥物及成藥
  • 保持均衡的飲食習慣，避免進食高脂肪及高膽固醇食品，減低患上肝病的機會（如膽石）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 手術 歌手 夫妻之道 肝硬化 治療 亞洲