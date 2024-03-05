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【天氣預報】今日天氣潮濕氣溫約22至26度　周五氣溫急降打鼓嶺最低僅13度

社會 11:44 2024/03/05

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周五氣溫急降打鼓嶺最低僅13度。（王韻青攝）

天文台表示，今日（5日）天氣潮濕，氣溫介乎22至26度，短暫時間有陽光及溫暖。今晚大致多雲，有薄霧及一兩陣微雨。吹和緩偏南風，初時高地間中吹強風。

天文台指，受一股潮濕的偏南氣流影響，今日及明日（6日）廣東沿岸有霧及幾陣雨，日間溫暖。一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日抵達華南沿岸，隨後數日該區天氣清涼，預料高空擾動會在下週初為廣東帶來不穩定天氣。

天文台展望，明日初時潮濕，稍後轉吹偏北風，氣溫開始下降，隨後兩三日早晚清涼。明日氣溫介乎19至24度，大致多雲，有幾陣驟雨，初時有薄霧，日間短暫時間有陽光。周四（7日）氣溫下降至最低17度，有一兩陣微雨，早晚清涼，周五（8日）新界部分地區最低僅13度。

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記者：吳穎嵛

 

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