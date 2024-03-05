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奪命車禍︱蘇格蘭11歲華裔男童遭垃圾車撞斃　家人心碎：他是個完美的兒子

休閒消費 10:20 2024/03/05

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蘇格蘭11歲華裔男童遭垃圾車撞斃，家人心碎形容「他是個完美的兒子」。

蘇格蘭愛丁堡日前發生一宗奪命意外，一名11歲華裔男童踩單車途中被垃圾車撞到，當場證實死亡。家人對此表示「徹底心碎」，又形容死者為「完美的兒子」。有移民港人於Facebook專頁分享意外的報道，有網民留言表示認識死者，「我兄弟個仔」，相信死者一家可能來自香港。

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綜合外媒報道，事發於上周五（3月1日）上午8時20分，11歲男童Thomas Wong踩單車期間，與一輛垃圾車相撞，救護人員到場後宣布他當場死亡，而垃圾車司機則沒有受傷。

死者家人透過警方發表聲明，表示對兒子的離世感到徹底心碎，又指「Thomas是個完美的兒子，他是姊姊最好的弟弟，受到全家人的愛戴」。

家人又提到，Thomas入讀了自己最喜歡的克拉蒙德小學（Cramond Primary School），並結識了不少朋友，大家都會非常想念他，同時亦感謝各方人士的慰問。

克拉蒙德小學校長唐納森（Helen Donaldson）表示對Thomas去世的噩耗感到震驚，形容他總是面帶微笑，是一個積極、友善和充滿好奇心的男孩。

死者Thomas Wong。（圖片來源：Police Scotland Edinburgh）

警方目前正調查意外起因，並呼籲任何目擊事發經過，以及透過閉路電視或行車記錄器拍攝到當時情況的人士聯繫警方。

Thomas是蘇格蘭今年被垃圾車撞死的第二名兒童。1月31日，一名11歲女童Elizabeth Bell被撞倒，她被傷勢嚴重，送院搶救後延至2月7日死亡。

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責任編輯：王明芳

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