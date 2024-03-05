馬路如虎口｜小學生趕返學衝紅燈捱車撞「一字馬」跌低　網民轟：完全零安全意識

▲ 小學生為趕回校上課，無視紅燈下，照樣在大型旅遊巴前攝車罅過斑馬線，怎料隔離線的白色客貨車駛出，學生被撞至跌倒「一字馬」。(Facebook「車cam L（香港群組）」截圖)

不少人趕時間不惜衝紅燈、攝車罅過馬路，後果隨時不堪設想。早前有網民在社交平台分享片段，片中一名疑似小學生為趕回校上課，無視紅燈下，照樣無視大型旅遊巴前過斑馬線，怎料隔離線的白色客貨車駛出，學生被撞至跌倒「一字馬」，事後學生未有停低，繼續跑回學校。網民紛紛怒罵完全零安全意識。

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一名男網民在社交平台Facebook群組「車cam L（香港群組）」分享片段，昨日早上約8時，一輛大型旅遊巴駛至斑馬線前，當時交通燈為紅燈，疑受前面汽車未開被迫停下時，此時一名背著書包，手挽環保袋的男學生未有遵守交通規則，攝車罅照衝過馬路，怎料旅遊巴隔離一輛白色客貨車駛至，收掣不及下學生被撞到，幸好當時白色客貨車車速很慢，男學生雖當場被撞到「一字馬」跌倒在地，在安全島上一名女學生及家長被意外嚇壞，而男童無視被撞，瞬即起身拐著腳繼續趕回校。











片段曝光後，不少網民坦言好在當時白色客貨車車速不快，「好彩唔係大車，拍下籮柚，繼續上路」，不過大眾一致認為該小學生零安全意識，「由細都教小朋友，要小心過馬路，紅燈同閃緊燈都唔好過，遲到咪就由佢，下次早啲出門口」、「架Van開快啲就gg了，咁樣攝車罅害死人又害自己，點教細路㗎」、「啲細路最鍾意就係跑嚟跑去, 完全0安全意識, 遲早俾車碌過瞓ICU」，「依啲真係累死司機，車親你/車死你，司機前途真係多謝你」。

亦有人感嘆學生為了不遲到，連安全也不顧，「反觀睇，真係好可憐，細路俾車撞低，第一時間唔係喊，就算喊，都係要喊住返學，唔可以遲到」、「因為香港學校返學遲到記缺點」，亦有人認為司機應報警處理，「緊係報警啦，點知個細路返到學校會唔會吐血然後走咗, 到時就要上身㗎啦, 保險話關人x事, 遇到交通意外都唔報」、「梗係要報警啦！架車凹咗仲可以叫佢賠返」。

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責任編輯：王明芳