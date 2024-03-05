香港小姐丨郭珮文扮演動漫角色超震撼　Juliana自爆個胸假

▲ 郭珮文自爆個胸假！

藝人郭珮文（Juliana）昨日（４日）出席全新節目《Mayanne小喇叭》錄影，今集以「胸」為主題，她絕對非常適合做嘉賓。

福祿壽訓練學院丨郭珮文Cosplay《鬼滅之刃》戀柱 陳懿德全力迎戰「最強Body」Juliana

買衫感煩惱

擁有豐滿身材的她，接受傳媒訪問直認最煩惱是買衫，並指一定要買有彈性的衣服，才能夠穿着。Juliana又指不介意工作要晒身材，並指有工作便開心。

談到她早前扮演動漫角色「戀柱」引起網民關注，她笑言個胸是假：「我邊有咁澎湃啫！」

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動漫造型Look

早前Juliana在《福祿壽訓練學院》的造型宣傳照曝光，她以人氣日本動漫《鬼滅之刃》的「戀柱」甘露寺蜜璃造型現身，配以心口開窿的忠於原著設計，相當吸睛。

除心口還原度100%，Juliana的戀柱造型細節位亦做足100分，先是頭上的Shocking Pink加金黃大孖辮假髮，然後就是眼睛對下的兩粒銷魂癦，配以Juliana女人味爆燈的嫣然一笑，電力驚人，驟眼看更有數分昔日性感女神代表鍾麗緹的影子。

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